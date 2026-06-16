『夫婦別姓刑事』明らかになる消しゴム事件の真相【第10話あらすじ】
俳優の佐藤二朗と橋本愛がW主演するフジテレビ系連続ドラマ『夫婦別姓刑事』（毎週火曜 後9：00）の第10話が16日に放送される中、場面カットとあらすじが公開された。
【写真】名バディの予感…！肩を寄せ合う橋本愛＆佐藤二朗
本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。
舞台は東京・中野区にある沼袋警察署。通行人同士のけんかやご近所トラブルから、窃盗・詐欺事件まで、大小さまざまな事件を扱う地域密着型の警察署。その刑事課に所属するのが、名バディ刑事・四方田誠（よもだ・まこと／佐藤）と鈴木明日香（すずき・あすか／橋本）だ。抜群のコンビネーションで事件を解決していく２人だが、実は誰にも言えない秘密を抱えている。それは、２人が“夫婦”であることだ。
■第10話あらすじ
四方田誠（佐藤二朗）の妻・皐月（清水美砂）を５年前に殺害した喜多村邦弘（林裕太）が遺体で見つかった。事件の真相を突き止めることができなかった誠は犯人を自分の手で逮捕できなかったことを娘の音花（月島琉衣）に謝る。
沼袋署刑事課では、喜多村邦弘と、高校生・手塚清太の２つの殺人事件の捜査が進められていた。清太は配布された炭酸飲料を飲んだ直後に死亡。犯人はスタッフに紛れて毒入りの炭酸飲料を清太に渡していた。その後、清太の自宅ポストから白い紙が見つかったことから、「消しゴム事件」として捜査されることに。
そんな中、沼袋署に１本の電話が。自殺を図ろうとして救急車で運ばれた男・安藤（林カラス）が、自ら「清太の殺害について話したい」と言い出したのだ。取り調べで安藤の口から語られる「消しゴム事件」とは…？
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本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。
舞台は東京・中野区にある沼袋警察署。通行人同士のけんかやご近所トラブルから、窃盗・詐欺事件まで、大小さまざまな事件を扱う地域密着型の警察署。その刑事課に所属するのが、名バディ刑事・四方田誠（よもだ・まこと／佐藤）と鈴木明日香（すずき・あすか／橋本）だ。抜群のコンビネーションで事件を解決していく２人だが、実は誰にも言えない秘密を抱えている。それは、２人が“夫婦”であることだ。
四方田誠（佐藤二朗）の妻・皐月（清水美砂）を５年前に殺害した喜多村邦弘（林裕太）が遺体で見つかった。事件の真相を突き止めることができなかった誠は犯人を自分の手で逮捕できなかったことを娘の音花（月島琉衣）に謝る。
沼袋署刑事課では、喜多村邦弘と、高校生・手塚清太の２つの殺人事件の捜査が進められていた。清太は配布された炭酸飲料を飲んだ直後に死亡。犯人はスタッフに紛れて毒入りの炭酸飲料を清太に渡していた。その後、清太の自宅ポストから白い紙が見つかったことから、「消しゴム事件」として捜査されることに。
そんな中、沼袋署に１本の電話が。自殺を図ろうとして救急車で運ばれた男・安藤（林カラス）が、自ら「清太の殺害について話したい」と言い出したのだ。取り調べで安藤の口から語られる「消しゴム事件」とは…？