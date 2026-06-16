◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージF組第1節 日本2-2オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)

日本は大会初戦でFIFAランキング8位の強豪・オランダとドロー。元日本代表の鈴木啓太さんが得点を予想していた中村敬斗選手が、見事な同点ゴールを決めました。

2度リードを許す苦しい展開も、中村敬斗選手と鎌田大地選手のゴールで追いつき、価値ある勝ち点1をものにした日本代表。試合前、この一戦のスコアを「2-1で日本の勝利」と予想していた鈴木さんは、キーマンとして中村選手を挙げていました。「左サイドでプレーするのですが、中にカットインして右足シュートするのがすごく得意な選手なので、中村敬斗選手のゴールをみなさん期待してください」と語り、まさにその通りの展開となります。

見事に予想を的中させた鈴木さんは、中村選手のゴールのクオリティについて「これは中村敬斗選手の得意なゾーンなんですよね」とコメント。「相手ディフェンダーからすると、遠くの左右のファーサイドの方に打つと思うんですよ。足が出る瞬間にどうしても(相手の)股が開くんです。ここを、わざとそのボールの持ち方をして股を抜くシュートを狙っているんです」と深く解説します。

最後は「(キーパーからすると)見えないので、わざと足を開けさせて股を狙うという、本当にテクニックがあるシュートだと思います」と、その技術を称賛しました。

(6月15日放送 日本テレビ「news every.」を再編集)