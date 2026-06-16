【全文】千堂あきほ 『東京ラブストーリー』から35年「北海道で″トレンディおばちゃん″になる!」

スキューバダイビングインストラクターの夫の地元へ拠点を移して

「北海道に移住して15年になります。雄大な自然とじゃがいもなどの新鮮な食材に魅了され、もう離れられません」

こう感慨深く語るのは、俳優の千堂あきほ（57）だ。４月に57回目の誕生日を迎えた千堂が、スキューバダイビングインストラクターの夫の地元である北海道札幌市へ本格的に拠点を移したのは’11年春。第２子の出産がキッカケだったという（以下、コメントは千堂）。

「直前まで私の実家に近い兵庫県西宮市に住んでいたんですが、知人から北海道の産婦人科医を紹介されたんです。当初は夫の母親の住む北海道で里帰り出産する気持ちで、一時的な滞在を想定していました。ただ自然豊かで食べ物が美味しい居心地の良さに、すっかり北海道に根が生えてしまった。育児にも最適の環境です。妊娠期間中に起きた、東日本大震災にも影響を受けました。『一人暮らしの義母をこのままにして良いのか』と自問し、移住を決めたんです」

″学園祭の女王″″トレンディ俳優″……。そう呼ばれた千堂だが、もともと芸能界に強い興味はなかった。

「小学生の時から体育会系だったんです。走るのが大好き。中学校では陸上部に所属し練習や大会で忙しかったので、テレビはほとんど観ていませんでした」

転機は高校時代に訪れる。

「新設された兵庫県の県立高校の演劇科に進学しました。保健体育に興味があり幼稚園の先生になりたかったので、演技を勉強すれば子供たちと楽しく遊べると思ったんです。でも、周囲は本気で芸能界を目指す人ばかり。当初は『人は人、私は私』と保育科のある短期大学進学を目指していたんですが、高校３年の夏休みに軽い気持ちで『ロッテ ＣＭアイドルはキミだ！』というオーディションを受けたんです。それが、なぜか書類審査に通ってしまい……。

歌唱テストのために大阪の会場へ行くと、300人ほどの応募者がいました。歌のレッスンなど受けたことがありませんでしたが、姉からカセットテープを借り練習した中森明菜さんの『ジプシー・クイーン』を披露し、期せずして本選へ進む10人に選ばれたんです。会場の東京へは父親も同行し、観光気分で行きました」

本選ではグランプリこそ逃したものの、芸能プロダクションの社長が何度も実家を訪れ熱心にスカウトした。

「父親は『２年間だけ勉強のつもりでやってみればいい。それから、当初の予定通り短大に進学しても遅くはない』と芸能界入りを後押ししてくれました。しかし、東京に出た直後は地味な生活でしたね。やることといったら、事務所の電話番やお客さんへのお茶出し。たまに歌のレッスンを受けるぐらいでした」

「毎日泣いていました」

父親との約束の２年が過ぎ「そろそろ実家に戻ろうかな」と考えていた’90年7月だった。千堂は、自身の名前を一躍全国区にする仕事に抜擢(ばってき)される。

「深夜のバラエティ番組『オールナイトフジ』（フジテレビ系）で、メインの司会に選ばれたんです。ただ深夜番組なので、スタジオには大勢の水着の女性が座りエッチな話題もガンガン出てくる。私もボディコンにミニスカートという服装です。帰宅してから『こんな仕事できない！』と毎日のように泣いていました」

事務所で電話番をしていた生活から、超多忙な日々に人生が一変していく。

「イケイケのイメージが私に定着し、大学の学園祭にも多く呼ばれるようになりました。忙しい時には一日で３校回り、深夜３時に帰宅しシャワーだけ浴びて仕事に出かける日々。『千堂は毎晩ディスコでベロベロになり男をナンパしている』という妙な噂を立てられましたが、ディスコに行っている余裕などない。そもそも私、お酒飲めませんでしたから。

イケイケな『千堂あきほ』のイメージと本当の自分のギャップに、悩んだこともあります。しかし、ある時からみんなが作ったキャラクターを楽しもうと吹っ切れました。ただ今から振り返ると、当時の私は相当ムリをしていましたね。一日の睡眠が２〜３時間は当たり前。しんどくても誰にも相談できない。忙しすぎて慢性的にズキズキと頭が痛み、頭痛薬が手放せませんでした」

’91年1月からは、千堂を″トレンディ俳優″たらしめた作品に出演する。最高視聴率32％超えを記録した、大ヒットドラマ『東京ラブストーリー』（フジ系）だ。

「私の役柄は、成績優秀な医大生（江口洋介）と結ばれる大病院の令嬢です。ドラマ終了後に監督から教えてもらったんですが、台本には江口さんとのキスシーンがあったそうです。しかし、当時の事務所は私をアイドルとして売り出していたためＮＧが出たとか。監督は『事務所に止められた』と残念がっていました。

『東京ラブストーリー』は、私が初めて出演した連続ドラマです。演技経験はほとんどなく、有名な共演者へ話しかけることもできません。撮影の合間も静かにロケバスの中にいました。そんな緊張を和(やわ)らげてくれたのが、主演の鈴木保奈美さんです。

ある朝スタジオにいると、遠くから保奈美さんの声が聞こえてくる。『誰かお金貸してくださ〜い』と。遅刻しそうなのでタクシーに飛び乗ったところ、財布を忘れていたそうなんです。当時から有名俳優だった保奈美さんにも、そんな人間味ある一面があるんだとわかり気持ちが楽になりましたね」

『マジカル頭脳パワー!!』（日本テレビ系）などのクイズ番組で驚異の正解率を誇るなど、千堂はドラマにバラエティにと幅広く活躍する。人気が高まる一方で、疲れも感じていたという。

「常に人に見られているというのは、芸能人として嬉しい反面恐かったですね。生放送だと大勢のファンが″出待ち″をして、なかには車で″追っかけ″をする人もいる。ある時は、たまたま乗ったタクシーのドライバーさんが『まいてやるから！』と、巧(たく)みな運転で″追っかけ″を振り切ってくれたこともあります。

華やかで忙しい東京での生活に、少し疲れを感じていたのは事実です。たまに休みができると、夜中に一人で車を飛ばし鎌倉や湘南の海に行き、何も考えずにボーッとしていました。都会での仕事と自分のプライベートに、一線を引きたかったのかもしれません」

千堂が結婚したのは’00年12月だ。

「スキューバダイビングの資格を取ろうと、米国自治領のサイパン島へ行ったんです。そこにいたのが、インストラクターの夫でした。自分で言うのもなんですが、私は芸能人として他のスタッフやお客様が大騒ぎになるほど顔を知られていましたが、サイパンで７年ほど仕事をしていた夫だけは私のことをまったく知らない。それが楽で心地良かった。有名人としてチヤホヤせずに、一人の人間として接してくるのが嬉しかったんです」

冒頭で紹介した通り、第２子の出産を機に拠点を北海道へ移した。

「もう″トレンディ俳優″には戻れませんね。あのキャラクターは、’90年代という華やかで勢いのある時代と、20代のパワーと元気に溢(あふ)れていた私だから演じられたんだと思います。ただ北海道へ移住したからといって、芸能人としてのキャリアを捨てたわけではありません。子供たちを始め家族との時間を大切にする生活に、シフトしただけです。これからは北海道の魅力を日本全国に、いや世界に伝えられる″トレンディなおばちゃん″になります！」

千堂は現在、北海道のテレビ局のドラマや情報番組に出演しつつ、北海道漁協女性部応援大使としても活動している。

『FRIDAY』2026年6月19日号より