モデルでブランドディレクターの吉川ひなのが15日、自身のインスタグラムで新しい命が誕生したことを伝えた。



【写真】小さな命を包み込むように 尊さが伝わる瞬間

吉川は「うまれたよ」と短く日本語で記し、英語で「世界へようこそ。 昨日、5つの小さな命が生まれました。 心がいっぱい」と添えた。アップした写真は目を閉じて、小さな猫にほおずりするショット。新たな命の誕生の神秘さと愛おしさが伝わってくるシーンだった。



5月26日の投稿で、自身のテレビ番組の収録で東京に行っている間に「子どもたちがネコを保護していた」と明かし、「出会いは放課後の公園で、 草むらから出てきたこの子が 子どもたちにニャオニャオすりすりして 離れなかったんだって。」と記している。当時から「お腹ぽんぽこりんなんだよね。 どんなにご飯をあげてもお腹ぺこぺこだし。」と妊娠に気づいていることをうかがせていた。



7日には「子どもたちが保護したネコさん、 やっぱり妊娠していたー！」とつづり、お腹を保護するようにタイツのようなピンクの服を着た親猫の写真を投稿。「ここ数日で、お腹がぐんぐん大きくなってきて さわると赤ちゃんがムニムニ動いてる」と状況を伝え、「いっぱい栄養つけて、リラックスして 出産に備えないとね」と、その日を楽しみにしていた。



ファンからは「心あたたまる投稿ありがとう～」「かわいい～～～」「泣けてしまいます」「みんにゃスクスク育ちますように」「ひなのさんの愛が母猫に伝わっているようで、一連の流れにほっこりしました」と感動の声も。また「猫ちゃんの成長楽しみにしています」といったコメントも寄せられていた。



吉川は13歳でモデルデビュー。1999年2月に歌手のIZAMと結婚したが、7カ月後にスピード離婚。2011年に会社社長との結婚と妊娠を発表。現在、1男2女を育てる。今年4月に8年ぶりとなる芸能活動の再始動を報告していた。



（よろず～ニュース編集部）