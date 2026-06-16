「機能が優れており、いままでのATMでできなかったことができるようになる。金融サービスを拡大しお客さまとの関係を強化したい」

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ファミリーマートの小谷建夫社長は、6月1日にスタートしたファミマ店舗へのセブン銀行のATMの設置についてこう述べている。これまで同社はイーネットとゆうちょ銀行のATMを設置していたが、今後4年程度で約1万6000台全てをセブン銀行のATMに切り替えていくという。

セブン銀行は現在全国に約2万8000台のATMを設置しているが、ファミマの1万6000台が加わり約4万4000台。設置台数が約3万1000台のゆうちょ銀行を抜き国内の設置台数が首位となる。

セブン銀行のATMで新たなサービスは、現金の入出金に加え電子マネーへのチャージ、マイナンバーカードを使った行政サービスが利用できる。また、銀行口座の開設・解約、住所変更といった銀行業務の機能も搭載され利用者の利便性は大きく向上することになる。

ファミマがセブン銀行のATMを設置したきっかけは、親会社の伊藤忠商事が2025年9月にセブン銀行と締結した資本業務提携だった。小谷社長は同社の執行役員で、細見研介前社長も伊藤忠からの出向で、3月に社長退任後は伊藤忠の常務執行役員に就任している。

ファミマがコンビニのライバル同士のセブン銀行のATMを設置したことに経済評論家の荻原博子氏がこういう。

「ファミマは複数のATMが設置されサービスも異なり、利便性も課題がありました。しかしセブン銀行のATMはサービスの機能が幅広く、ファミマと合わせ約4万4000台という国内トップの設置台数は大きなメリット。ファミマはATMの利用で手数料と共に商品の売り上げへつながる相乗効果が狙いです」

ローソン銀行も店舗内のATMの設置台数を増やし、現在約1万4000台まで伸びている。コンビニ系の銀行がATMの台数を増やす一方で、大手銀行や地方銀行はATMの台数の削減が続く。25年9月末で3メガバンクなど都銀のATMは1万6771台とセブン銀行に大きく水をあけられている。第一ライフ資産運用経済研究所の星野卓也主席エコノミストが語る。

「キャッシュレスが進む中で現金を動かすユーザーが減り、銀行のATMのニーズはなくなってきています。ATMの設置は現金の補充や警備など1台あたりの維持コストがかかり過ぎる。3メガバンクでは、ATMの共同運用を目指し検討しています」

すでに地方銀行など多くの銀行が自前のATMからセブン銀行のATMに切り替えている。キャッシュレス、デジタル社会が広がるなか、ATMへの対応は企業の行方を大きく左右する重大な戦略となる。

（木野活明／ジャーナリスト）