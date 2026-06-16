森保監督らの行動が注目

森保一監督が率いる日本代表は、6月14日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）の初戦でオランダ代表と2−2で引き分けた。

2度のビハインドを追い付いた日本の戦いぶりに称賛が集まるなか、日本のベンチの様子が注目されている。

イギリス「TNT SPORTS」は公式Xで日本のコーチングスタッフが、戦術ボードに大きな数字を書いて、ベンチから指示を出していた様子を紹介した。通常、戦術ボードはマグネットを使って選手達にどう動くかなどを伝えるのだが、森保監督らは「1」「2」と大きな数字を書いて、ピッチ上の選手達にサインを送っていた。選手達には、この数字によって何をするべきかをあらかじめ伝えていたのだろう。

「TNT SPORTS」では「日本のコーチングチームは、オランダ戦で巨大な数字を使って選手達に戦術的な指示を出していた。ワールドカップで初めて」と紹介すると、SNSでは「日本人はとても創造的」「残り時間を伝えているのか」「プロだ」「ブラボー」「こんなアイデアを生むなんて。細部へのこだわりは比類ない」「勝つために何でもやる」「このチームは私の心を奪った」「アメージング」「日本が一番、一致団結してる」といったコメントが寄せられ、普段見慣れない光景に注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）