女優の北乃きいと「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ」の藤原樹がＭＢＳ連続ドラマ「未婚詐欺 私の知らない彼の顔」（７月１６日スタート、木曜・深夜０時５９分）でダブル主演を務めることが１５日、わかった。

あいざわあつこ氏の同名漫画が原作で、子どもができないことに悩む結婚生活７年目の主婦・沙耶香（北乃）が理想の夫だと思っていた弁護士の慎司（藤原）の裏の顔を知り、隠された秘密や複数の女性との関係を追っていく愛憎の復讐サスペンス作。愛する夫への信頼が揺らぐ中、沙耶香が慎司の本当の正体に迫っていく物語となっている。

テレビ東京系「汝の女」以来、約４年ぶりに地上派主演する北乃は「幸せだと信じていた日常が少しずつ崩れていく恐怖や悲しみ、そしてその先にあるさまざまな感情を、真摯（しんし）に表現したいと思っています。先の読めないスリリングな展開が続く作品ですが、苦しいだけではなく、人の強さや希望を感じていただける物語になっています」とコメント。

昨年放送された読売テレビ・日本テレビ系ドラマ「あらばしり」以来の主演を務める藤原は「登場人物それぞれの思惑が複雑に絡み合い、先の展開が気になってハラハラしながら一気に読み進めてしまうほど引き込まれる作品。慎司の本音が見えない不気味さもすごく印象的。僕自身、新たな一面をお見せできる役になるのではないかと感じています」と語り、「作品の世界観を大切にしながら、共演者の皆さんやスタッフの皆さんとコミュニケーションを取り、撮影を楽しみながら役と向き合っていきたい」と意気込んだ。