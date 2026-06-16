ＴＢＳでは７月２６日から２クール連続で俳優・堺雅人主演の日曜劇場「ＶＩＶＡＮＴ」第２シーズン（日曜・午後９時）を放送。今回、第２シーズンから登場する新たな出演者として、実力派女優・宮下今日子とタイで活躍中でニックネームのＯＨＭ（オーム）でも知られる俳優・アーティストのＴａｎａｐａｋ Ｊｏｎｇｊａｉｐｈａｒ（タナパック・ジョンジャイパー）の出演が決まった。。第２シーズンの新キャストを発表するのは今回で初となる。

宮下は１９９８年より演劇活動を開始。同年のＮＯＤＡ・ＭＡＰ「ローリングストーン」で初舞台を踏んだ。クラシックバレエで培った身体性を活かし、ストレートプレイからフィジカルシアターまで数多くの舞台に出演するほか、映画・ドラマ・モデルと多岐にわたって活躍中。長身で際立つスタイルとノーブルな美貌を持つ実力派女優だ。

一方、日本の映画やドラマには今作で初出演となるＯＨＭは２０１６年、俳優デビュー。２２年のタイの大ヒットＢＬドラマ「Ｉ Ｗｉｌｌ Ｋｎｏｃｋ Ｙｏｕ」で主人公の親友役をコミカルかつ印象的に演じ高く評価された。

今回発表した２名の役柄や役名はまだ明かせない段階だが、堺演じる主人公・乃木憂助にとって大きな影響を与える存在となる。それは敵としてなのか、味方としてなのか？ すべては７月２６日スタートの「ＶＩＶＡＮＴ」で明らかになる。