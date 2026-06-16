『VIVANT』続編、初の新キャスト発表 宮下今日子、タイの人気俳優も【現時点のキャスト一覧】
俳優・堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』第2シーズン（7月26日放送スタート、毎週日曜 後9：00）から初の新キャストが16日、解禁された。
【写真あり】公式SNSが新イラストを公開！
2023年に放送された第1シーズンから3年。第2シーズンは、国際テロ組織・テントを巡る任務を終えた乃木憂助（堺）のもとに、別班の緊急招集を意味する赤い饅頭が届けられる場面から幕を開ける。2クール連続放送。
さまざまな情報が飛び交う中、ついに第2シーズンの新キャストが初めて明らかになった。
実力派俳優の宮下今日子と、タイで活躍中でニックネームのOHM（オーム）でも知られる俳優／アーティストのTanapak Jongjaiphar（タナパック・ジョンジャイパー）の出演が決定した。
宮下は、1998年より演劇活動を開始。同年、NODA・MAP「ローリングストーン」にて初舞台を踏む。クラシックバレエで培った身体性を活かし、ストレートプレイからフィジカルシアターまで数多くの舞台に出演するほか、映画・ドラマ・モデルと多岐にわたって活躍している。長身で際立つスタイルとノーブルな美貌を誇る。
一方、OHM（オーム）は、日本の映画やドラマに今作で初出演を果たす。2016年に俳優デビューし、22年のタイの大ヒットBLドラマ『I Will Knock You』で主人公の親友役をコミカルかつ印象的に演じ高く評価された。
2人の役柄や役名はまだ明かされていないが、乃木にとって大きな影響を与える存在になるという。それは敵としてなのか、味方としてなのか…。
■番組概要（6月16日時点）
タイトル：日曜劇場『VIVANT』第2シーズン
放送日時：7月26日スタート 毎週日曜午後9時〜9時54分
スタッフ：
製作著作 TBS
原作・演出・プロデュース 福澤克雄
プロデューサー 飯田和孝
出演者：
堺雅人
阿部寛
二階堂ふみ
〇
竜星涼
山中崇
Barslkhagva Batbold
Tsaschikher Khatanzorig
富栄ドラム
林原めぐみ（声の出演）
内野謙太
花岡すみれ
本間さえ
〇
二宮和也
〇
井上順
林遣都
内村遥
井上肇
市川猿弥
市川笑三郎
平山祐介
珠城りょう
西山潤
〇
宮下今日子
Tanapak Jongjaiphar
〇
濱田岳
坂東彌十郎
〇
小日向文世
キムラ緑子
〇
松坂桃李
【写真あり】公式SNSが新イラストを公開！
2023年に放送された第1シーズンから3年。第2シーズンは、国際テロ組織・テントを巡る任務を終えた乃木憂助（堺）のもとに、別班の緊急招集を意味する赤い饅頭が届けられる場面から幕を開ける。2クール連続放送。
実力派俳優の宮下今日子と、タイで活躍中でニックネームのOHM（オーム）でも知られる俳優／アーティストのTanapak Jongjaiphar（タナパック・ジョンジャイパー）の出演が決定した。
宮下は、1998年より演劇活動を開始。同年、NODA・MAP「ローリングストーン」にて初舞台を踏む。クラシックバレエで培った身体性を活かし、ストレートプレイからフィジカルシアターまで数多くの舞台に出演するほか、映画・ドラマ・モデルと多岐にわたって活躍している。長身で際立つスタイルとノーブルな美貌を誇る。
一方、OHM（オーム）は、日本の映画やドラマに今作で初出演を果たす。2016年に俳優デビューし、22年のタイの大ヒットBLドラマ『I Will Knock You』で主人公の親友役をコミカルかつ印象的に演じ高く評価された。
2人の役柄や役名はまだ明かされていないが、乃木にとって大きな影響を与える存在になるという。それは敵としてなのか、味方としてなのか…。
■番組概要（6月16日時点）
タイトル：日曜劇場『VIVANT』第2シーズン
放送日時：7月26日スタート 毎週日曜午後9時〜9時54分
スタッフ：
製作著作 TBS
原作・演出・プロデュース 福澤克雄
プロデューサー 飯田和孝
出演者：
堺雅人
阿部寛
二階堂ふみ
〇
竜星涼
山中崇
Barslkhagva Batbold
Tsaschikher Khatanzorig
富栄ドラム
林原めぐみ（声の出演）
内野謙太
花岡すみれ
本間さえ
〇
二宮和也
〇
井上順
林遣都
内村遥
井上肇
市川猿弥
市川笑三郎
平山祐介
珠城りょう
西山潤
〇
宮下今日子
Tanapak Jongjaiphar
〇
濱田岳
坂東彌十郎
〇
小日向文世
キムラ緑子
〇
松坂桃李