北乃きい×藤原樹、W主演『未婚詐欺』放送決定 愛憎の復讐サスペンス【コメントあり】
MBSテレビは7月16日から、ドラマ特区枠で『未婚詐欺 私の知らない彼の顔』を放送する。北乃きいと藤原樹（THE RAMPAGE）がダブル主演を務める。
【写真】若返ってる…？SNS上で話題沸騰を呼んでいる北乃きいの一枚
原作は『めちゃコミ』独占配信中の人気コミック。夫を信頼していた専業主婦のヒロインと3股をかけるエリート弁護士のクズ夫、1人の男を「最愛」と信じる3人の女たちによる、愛憎の復讐サスペンスとなる。
子どもができないことに悩みながらも、優しく支えてくれる夫・慎司を心から信頼している専業主婦の堂島沙耶香役には、ドラマ『ライフ』、映画『幸福な食卓』で主演を務め、その後も多数のドラマ・映画に出演。さらにアーティスト、舞台など多岐にわたる活躍を見せる北乃きい。理想的な夫の顔をしながら、沙耶香以外の女性とも関係を持っているエリート弁護士・堂島慎司役には、人気ダンス＆ボーカルグループ「THE RAMPAGE」のパフォーマーとして活躍する一方、映画『HiGH&LOW THE WORST X』の氷室零二役などで俳優としても存在感を示し、2025年にはドラマ『あらばしり』で連続ドラマ単独初主演も果たした藤原樹に決定した。
【ストーリー】
堂島沙耶香（北乃きい）は、弁護士の夫・慎司（藤原樹）を支える専業主婦。
本業のほかにコメンテーターとしてメディアへの露出も続く慎司。
イメージを壊さないように、結婚している事実も世間には公表していない。
沙耶香は慎司を支え、慎司も沙耶香への感謝を忘れない。お互いに尊重し合う順風満帆な夫婦だ。
そんな2人の唯一の悩みは、子どもができないこと。不妊治療を１年続けているが上手くいかない。
「幸せだけど、夫との子どもは欲しい」
慎司は文句ひとつ言わずに支えてくれる。しかしそんな完璧な旦那には、妻の知らない顔があった――
結婚の事実を隠し、妻以外の女性2人と交際を続ける「未婚詐欺」を働いていた――！
クズ男に裏切られた3人の女性が結託…!?彼女らの選択は？そして、夫婦の運命は？
【コメント】
■北乃きい
幸せだと信じていた日常が少しずつ崩れていく恐怖や悲しみ、そしてその先にあるさまざまな感情を、沙耶香を通して真摯に表現したいと思っています。先の読めないスリリングな展開が続く作品ですが、ただ苦しいだけではなく、人の強さや希望を感じていただける物語になっています。原作の魅力を大切にしながら、精一杯沙耶香を生きさせていただきます。
■藤原樹
登場人物それぞれの思惑が複雑に絡み合い、先の展開が気になってハラハラしながら一気に読み進めてしまうほど引き込まれる作品でした。慎司の本音が見えない不気味さもすごく印象的です。僕自身、新たな一面をお見せできる役になるのではないかと感じています。作品の世界観を大切にしながら、共演者の皆さんやスタッフの皆さんとコミュニケーションを取り、撮影を楽しみながら役と向き合っていきたいと思います。視聴者の皆さんに作品の魅力をしっかり届けられるよう頑張ります。
■監督・進藤丈広
原作を読み、したたかで人間味ある登場人物に惹かれ、ぜひとも映像化したいと感じました。
そこに個性的で魅力あるキャスト陣が集結。本読み時からそのアンサンブルにワクワクが止まらず、早く撮影したい気持ちになっています。
僕自身は新たなジャンルに挑戦ですが、皆様に楽しんでもらえるようなドラマに仕上げてみせます！
■原作・あいざわあつこ
今作は書き始めた当初から、「いつかドラマ化しないかな〜」「ドラマ化するなら〜…」なんて、いろいろと夢見がちなことを思いながら毎月原稿に向き合っておりました。
なので、今回ドラマ化のお話をいただいた際には、「えっ、これは夢じゃないのか」と驚きました。
素敵なお話がいただけたのも、ひとえに一緒に作り上げてくださった石川先生、編集部の皆さま。
そして、応援してくださる読者の皆様のおかげでございます。
どうぞ、ドラマ版の沙耶香たちの行く末も見届けてくださいませ。
【写真】若返ってる…？SNS上で話題沸騰を呼んでいる北乃きいの一枚
原作は『めちゃコミ』独占配信中の人気コミック。夫を信頼していた専業主婦のヒロインと3股をかけるエリート弁護士のクズ夫、1人の男を「最愛」と信じる3人の女たちによる、愛憎の復讐サスペンスとなる。
子どもができないことに悩みながらも、優しく支えてくれる夫・慎司を心から信頼している専業主婦の堂島沙耶香役には、ドラマ『ライフ』、映画『幸福な食卓』で主演を務め、その後も多数のドラマ・映画に出演。さらにアーティスト、舞台など多岐にわたる活躍を見せる北乃きい。理想的な夫の顔をしながら、沙耶香以外の女性とも関係を持っているエリート弁護士・堂島慎司役には、人気ダンス＆ボーカルグループ「THE RAMPAGE」のパフォーマーとして活躍する一方、映画『HiGH&LOW THE WORST X』の氷室零二役などで俳優としても存在感を示し、2025年にはドラマ『あらばしり』で連続ドラマ単独初主演も果たした藤原樹に決定した。
堂島沙耶香（北乃きい）は、弁護士の夫・慎司（藤原樹）を支える専業主婦。
本業のほかにコメンテーターとしてメディアへの露出も続く慎司。
イメージを壊さないように、結婚している事実も世間には公表していない。
沙耶香は慎司を支え、慎司も沙耶香への感謝を忘れない。お互いに尊重し合う順風満帆な夫婦だ。
そんな2人の唯一の悩みは、子どもができないこと。不妊治療を１年続けているが上手くいかない。
「幸せだけど、夫との子どもは欲しい」
慎司は文句ひとつ言わずに支えてくれる。しかしそんな完璧な旦那には、妻の知らない顔があった――
結婚の事実を隠し、妻以外の女性2人と交際を続ける「未婚詐欺」を働いていた――！
クズ男に裏切られた3人の女性が結託…!?彼女らの選択は？そして、夫婦の運命は？
【コメント】
■北乃きい
幸せだと信じていた日常が少しずつ崩れていく恐怖や悲しみ、そしてその先にあるさまざまな感情を、沙耶香を通して真摯に表現したいと思っています。先の読めないスリリングな展開が続く作品ですが、ただ苦しいだけではなく、人の強さや希望を感じていただける物語になっています。原作の魅力を大切にしながら、精一杯沙耶香を生きさせていただきます。
■藤原樹
登場人物それぞれの思惑が複雑に絡み合い、先の展開が気になってハラハラしながら一気に読み進めてしまうほど引き込まれる作品でした。慎司の本音が見えない不気味さもすごく印象的です。僕自身、新たな一面をお見せできる役になるのではないかと感じています。作品の世界観を大切にしながら、共演者の皆さんやスタッフの皆さんとコミュニケーションを取り、撮影を楽しみながら役と向き合っていきたいと思います。視聴者の皆さんに作品の魅力をしっかり届けられるよう頑張ります。
■監督・進藤丈広
原作を読み、したたかで人間味ある登場人物に惹かれ、ぜひとも映像化したいと感じました。
そこに個性的で魅力あるキャスト陣が集結。本読み時からそのアンサンブルにワクワクが止まらず、早く撮影したい気持ちになっています。
僕自身は新たなジャンルに挑戦ですが、皆様に楽しんでもらえるようなドラマに仕上げてみせます！
■原作・あいざわあつこ
今作は書き始めた当初から、「いつかドラマ化しないかな〜」「ドラマ化するなら〜…」なんて、いろいろと夢見がちなことを思いながら毎月原稿に向き合っておりました。
なので、今回ドラマ化のお話をいただいた際には、「えっ、これは夢じゃないのか」と驚きました。
素敵なお話がいただけたのも、ひとえに一緒に作り上げてくださった石川先生、編集部の皆さま。
そして、応援してくださる読者の皆様のおかげでございます。
どうぞ、ドラマ版の沙耶香たちの行く末も見届けてくださいませ。