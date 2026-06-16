“見る美容液”山田涼介、 密かに話題の「ライブの時だけ現われるホクロ」の真相明かす
7人組グループ・Hey! Say! JUMPの山田涼介が、22日発売の美容雑誌『VOCE』8月号（講談社）に誌面に登場する。“見る美容液”山田の連載「BEAUTY DIARIES」で今回は、10代の頃からアップデートを続けている「メイク論」について深掘りする。
【全身ショット】黒のスーツ姿がかっこいい！輝く笑顔でピースする山田涼介
ライブステージでのメイクや、ヘアスタイルのこだわりについてのインタビューでは「デートのときの彼女のメイクはどう思う？」など読者の方々からの質問にも回答。さらに、密かに話題となっている「ライブの時だけ現われるホクロ」の真相も明らかになる。
ラフなヘアスタイルでテーブルの上で物思いに耽る、アカデミックなスペシャルカットにも注目だ。
【全身ショット】黒のスーツ姿がかっこいい！輝く笑顔でピースする山田涼介
ライブステージでのメイクや、ヘアスタイルのこだわりについてのインタビューでは「デートのときの彼女のメイクはどう思う？」など読者の方々からの質問にも回答。さらに、密かに話題となっている「ライブの時だけ現われるホクロ」の真相も明らかになる。
ラフなヘアスタイルでテーブルの上で物思いに耽る、アカデミックなスペシャルカットにも注目だ。