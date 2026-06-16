KEY TO LIT、『VOCE』初表紙でブラックなモードスタイル 撮影最中は“くすぐり合い”
5人組グループ・KEY TO LITが22日発売の美容雑誌『VOCE』8月号Special Edition増刊号（講談社）表紙にそろって登場する。編集部の熱烈オファーで実現した今回の特集では、彼らのパワフルな魅力にいくつかのアプローチで迫っている。
【写真】特別版表紙は岩瀬洋志
ゴージャスな衣装に身を包み、ダイナミックな輝きを放つステージスタイルはKEY TO LITらしさのひとつだが、今回のカバー撮影では「ミニマリズム」に宿る5人の表現力、そして強さにフォーカス。素肌にジャケットをまとい、モードなブラックスタイルを着こなしたメンバーの美しい姿を捉えている。
もちろん、5人のわちゃわちゃムードもしっかりとキャッチ。カジュアルなルックでカメラに向き合う中、佐々木大光の脇腹をくすぐりはじめたのは猪狩蒼弥。「ひゃひゃ、やめろ！」の声が起こる頃にはすでに反対サイドにいた井上瑞稀も参戦。そこに中村嶺亜、岩崎大昇（※崎＝たつさき）も加わり……と、楽屋のワンシーンを思わせるようなひとときが繰り広げられていた。
メンバーのチームワークはグループトークでも発揮され、バラエティーでもおなじみのトーク力を誇る猪狩を筆頭にメンバーも「もうお腹痛いよ！」と爆笑しながらの展開に。“時代をけん引するKING”的存在になること間違いなし、な5人が語った「メンバーはそれぞれ何KING？」トークも見どころ。メンバーの仲の良さもセンスも光るインタビューに仕上がっている。
特別付録には、厚紙両面ピンナップ「KEY TO LIT ハートにFIREピンナップ」も付属。麗しいソロカット、クールなグループショット、そしてやんちゃな姿をおさめたプレミアムな永久保存版だ。
【写真】特別版表紙は岩瀬洋志
ゴージャスな衣装に身を包み、ダイナミックな輝きを放つステージスタイルはKEY TO LITらしさのひとつだが、今回のカバー撮影では「ミニマリズム」に宿る5人の表現力、そして強さにフォーカス。素肌にジャケットをまとい、モードなブラックスタイルを着こなしたメンバーの美しい姿を捉えている。
メンバーのチームワークはグループトークでも発揮され、バラエティーでもおなじみのトーク力を誇る猪狩を筆頭にメンバーも「もうお腹痛いよ！」と爆笑しながらの展開に。“時代をけん引するKING”的存在になること間違いなし、な5人が語った「メンバーはそれぞれ何KING？」トークも見どころ。メンバーの仲の良さもセンスも光るインタビューに仕上がっている。
特別付録には、厚紙両面ピンナップ「KEY TO LIT ハートにFIREピンナップ」も付属。麗しいソロカット、クールなグループショット、そしてやんちゃな姿をおさめたプレミアムな永久保存版だ。