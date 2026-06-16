『小5クイズ』賞金1000万円獲得者誕生へ M!LK曽野舜太＆高橋成美がタッグ 元日テレアナも挑戦
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太が、きょう16日放送の日本テレビ系『クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？賞金1000万円SP』（後7：00〜後9：00）に出演し、高橋成美とともに賞金獲得に挑む。
【番組カット】賞金獲得なるか！元日テレアナウンサータッグ
同番組では、小学生の教科書、参考書からクイズを出題。挑戦者は、11問連続で正解すれば1000万円の賞金が獲得できる超プレッシャー・クイズショーとなる。今回は、全問正解し、1000万円獲得者が出る。
早稲田大学卒業の羽鳥慎一＆慶応大学卒業の岩田絵里奈が、元日テレアナウンサーコンビとして高学歴アナウンサータッグを結成。フリーとなり、新たなステージに立っている岩田は、猛勉強を積んで参戦する。羽鳥は前回、『news zero』のメインキャスターで、同局アナウンサー同期の藤井貴彦と挑むも、最終問題で惜しくも敗退。今回は「抜群に頭が切れる」と信頼している岩田とリベンジする。
さらに、高学歴の次世代クイズ王コンビ、曽野＆高橋が登場。昨年、「ビジュいいじゃん」が決めぜりふの「イイじゃん」で紅白初出場、今年に入っても「爆裂愛してる」「好きすぎて滅！」が大バズリし、ノリに乗っているM!LKから、学習院大学を卒業している曽野が『小5クイズ』に初参戦する。曽野とペアを組むのは、今年2月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート中継での“神解説”が話題となり、7ヶ国語を操る慶應義塾大学卒の高橋。エンタメ界とスポーツ界を代表する今勢いのある知性派コンビが、驚異のひらめきで1000万円獲得へと突き進むことができるのか。
そして、東大が生んだ謎解きの天才・松丸亮吾が再び参戦する。数々の難問を解き明かし、圧倒的な実力を持つ松丸が、今回は番組の過去1年分の問題をすべておさらいし徹底研究・超本気対策をして、死角なしで挑む。脅威の推理力で正解に導く大本命が、次々に難問を突破する。
今回から新助っ人小学生「かずや」「くうが」「ともは」「にな」「ふうと」の5人が登場する。
【番組カット】賞金獲得なるか！元日テレアナウンサータッグ
同番組では、小学生の教科書、参考書からクイズを出題。挑戦者は、11問連続で正解すれば1000万円の賞金が獲得できる超プレッシャー・クイズショーとなる。今回は、全問正解し、1000万円獲得者が出る。
さらに、高学歴の次世代クイズ王コンビ、曽野＆高橋が登場。昨年、「ビジュいいじゃん」が決めぜりふの「イイじゃん」で紅白初出場、今年に入っても「爆裂愛してる」「好きすぎて滅！」が大バズリし、ノリに乗っているM!LKから、学習院大学を卒業している曽野が『小5クイズ』に初参戦する。曽野とペアを組むのは、今年2月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート中継での“神解説”が話題となり、7ヶ国語を操る慶應義塾大学卒の高橋。エンタメ界とスポーツ界を代表する今勢いのある知性派コンビが、驚異のひらめきで1000万円獲得へと突き進むことができるのか。
そして、東大が生んだ謎解きの天才・松丸亮吾が再び参戦する。数々の難問を解き明かし、圧倒的な実力を持つ松丸が、今回は番組の過去1年分の問題をすべておさらいし徹底研究・超本気対策をして、死角なしで挑む。脅威の推理力で正解に導く大本命が、次々に難問を突破する。
今回から新助っ人小学生「かずや」「くうが」「ともは」「にな」「ふうと」の5人が登場する。