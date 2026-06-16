北乃きい（35）とTHE RAMPAGE藤原樹（28）が、7月16日放送開始のMBSドラマ特区「未婚詐欺 私の知らない彼の顔」（木曜深夜0時59分）にダブル主演することが15日、分かった。

人気コミックの実写化で、1人の男を最愛と信じる3人の女たちによる愛憎の復讐（ふくしゅう）サスペンス。北乃は子どもができないことに悩みながらも、優しく支えてくれる夫を心から信頼する専業主婦の堂島沙耶香を演じる。藤原は、理想的な夫の顔をしながら3股をかけるエリート弁護士のクズ夫、堂島慎司役を務める。

コメントは以下の通り。

北乃「幸せだと信じていた日常が少しずつ崩れていく恐怖や悲しみ、そしてその先にあるさまざまな感情を、沙耶香を通して真摯（しんし）に表現したいと思っています。先の読めないスリリングな展開が続く作品ですが、ただ苦しいだけではなく、人の強さや希望を感じていただける物語になっています。原作の魅力を大切にしながら、精いっぱい沙耶香を生きさせていただきます」

藤原「登場人物それぞれの思惑が複雑に絡み合い、先の展開が気になってハラハラしながら一気に読み進めてしまうほど引き込まれる作品でした。慎司の本音が見えない不気味さもすごく印象的です。僕自身、新たな一面をお見せできる役になるのではないかと感じています。作品の世界観を大切にしながら、共演者の皆さんやスタッフの皆さんとコミュニケーションを取り、撮影を楽しみながら役と向き合っていきたいと思います。視聴者の皆さんに作品の魅力をしっかり届けられるよう頑張ります」