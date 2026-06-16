「20・30代は誰にも負けないくらい働いた自負がある」と語るのは放駒部屋のおかみ、美智子さん。短大卒業後はOLを経て、ネイリストとして朝から晩まで働き詰めの日々だったそう。でも、その経験があるからこそ、弟子たちに「若いんだから頑張りなよ」と自信を持ってエールを送れているそうです。

【写真】おかみとして弟子たちに囲まれる美智子さん ほか（全6枚）

「誰にも負けない」ほど働いた経験があるから

相撲部屋のおかみになる以前はネイリストだった美智子さん

── 2019年に放駒親方と結婚された美智子さん。相撲部屋のおかみさんになるまでは、ネイリストのお仕事をされていたそうですね。

美智子さん：実は短大卒業後に3年間地元の福岡でOLをしていました。最後の1年間、会社勤めをしながらネイルスクールに通っていたのですが、そのときにサロンのオーナーに誘っていただいて。会社を辞めて上京し、働くことになりました。そこで5年半務めた後、自宅サロンを開いて9年弱働いていました。

OL時代の淡々とした日々から、生活に刺激を求めてのキャリアチェンジ。20、30代はとにかく「誰にも負けない」という自負があるくらい働きましたね。

── 上京してサロンで5年半働いた後、ご自身の店を立ち上げました。独立は元々掲げていた目標だったのでしょうか。

美智子さん：いえ、まったく。サロン時代は大袈裟に言えば休みがないほど働き詰めで疲れてしまって。「辞めようかな」という思いが頭に浮かんだものの、担当していたお客さまから説得されたんです。それならばと、独立を決意しました。「もし経営がうまくいかなかったら店を畳んで地元に帰ればいい」、当時はそんな思いでした。

でも、開業資金で貯金は底をついたうえ、お客さまはサロン時代の半分に。正直、不安は大きかったです。「来週は予約で埋まっているけど、今週は空きばかり」とか、不安定な状態はオープンから1年ほど続きましたが、SNSで自分がデザインしたチップ（付け爪）を毎日アップするようになってから、次第に予約が入るようになりました。

── ネイリスト時代の経験が相撲部屋のおかみにとなった今、活きているなと感じることはありますか。

美智子さん：十数年ネイリストとしてお客さまと接するなかで、「どうすれば相手の心を掴めるか」を学んできましたが、それは相撲部屋のおかみとなった今にも活きています。また、若いときに自分自身が頑張ったという自負があるので、部屋の力士たちにも「若いんだから頑張りなよ」と自信を持ってアドバイスできています。

「婚活してます」発言から、親方に嫁いで

──「誰にも負けない」ほど働いた20・30代を経て、2019年に放駒親方とご結婚されます。ネイリストと親方、どんな出会いだったのですか？

美智子さん：ネイリスト時代は周囲は女性ばかりなので、出会いなんてありません。だからお客さまとの世間話のなかで「婚活してます」とよく話していたんです。

そんなある日、お客さまから「紹介したい人がいるんだけど」と言われてお会いしたのが親方でした。最初は6人ぐらいで食事をしたんですが、印象は「大きいな」でしたね（笑）。すでに力士を引退していたんですが、当時はまだ体重が120kgくらいあったと思います。

最初は「あまりしゃべらないな」というイメージでしたが、出身地の話になったときに、現役時代の九州場所の宿舎が私の地元だったらしくて、その話で盛り上がったんです。そこで一気に距離が縮まりました。その後、親方の誠実さに惹かれてお付き合いすることに。「結婚するならこの人しかいない」と思うようになりました。

部屋の継承と1歳児の子育てがスタートし

おかみ業をしながら、小さな2人の子を育てるママでもある美智子さん

── 相撲界には独自のルールや伝統、文化があります。結婚するにあたって不安などはありませんでしたか。

美智子さん：付き合っている頃から親方には将来、部屋を継承する可能性がゼロではないことは聞いていて。だから結婚するならそれなりの覚悟が必要なこともわかっていました。付き合っていた当時、毎回会うたびに「大丈夫？」と聞かれていたんですが、私としてはまだ起こってもいないことを考えても仕方がないし、「なるようにしかならない」という感じでした。

── 結婚後、部屋を継承しておかみさんになるまでは、どのような生活を送っていたのでしょうか。

美智子さん：親方は当時、部屋付き（自身では相撲部屋を持たず、師匠の部屋に所属して力士の指導を行う立場）だったので、船橋にあった部屋（旧二所ノ関部屋）と自宅を往復する日々でした。親方は巡業などで忙しかったので、私も自宅サロンとの二重生活を送っていました。その後、妊娠がわかって、仕事は徐々に減らしていきました。

──2021年12月に、元大関・若嶋津さんが師匠を務めていた旧二所ノ関部屋を引き継ぐ形で、放駒部屋と改称し、部屋持ち親方としての生活が始まりました。

美智子さん：急に決まったわけではなく、お付き合いしている頃から（部屋を継承する）可能性があると聞いていました。だからおかみさんになることも、割とすんなりと受け入れられていたような気がします。ただ「おかみさんになる」とはいえ、実際に何をすればいいか、ほぼ何もわからない状態でのスタートでした。

ただ、先代のおかみさんが「わからないものは仕方がないわよ」といつも励ましてくださったんです。それでも、ふとした瞬間にあれもこれも不安になって相談すると「大丈夫。親方についていけばいいんだから」と、心を落ち着かせてくださいました。

しかも、ちょうど部屋開きした頃は長男が1歳になる少し前で。私にとっては初めての子どもだったので、正直なところ子育てのほうが大変でした。当時は行司さんや呼び出しさん、床山さんなど、裏方さんが部屋のことをいろいろ整えてくださって、助けられました。

「とにかく無事に」中継で見守る弟子への想い

── 相撲部屋のおかみというと、仕事内容は多岐にわたるイメージがあります。具体的にはどんなお仕事をされているのでしょうか。

美智子さん：経理や関取のメディア出演の際のマネジメント業務、千秋楽パーティーの準備など、多岐に渡ります。あとは朝稽古に来ていただいた方への対応ですね。 場所中は関取や付き人が部屋を空けるので、少しでも力士たちの負担を減らしたくて食事作りを手伝っています。

── お弟子さんたちに食事作り、かなり大変そうなイメージですが。

美智子さん：子どもたちも保育園から帰ってきますし、あまり料理は得意ではなく要領も悪く、家庭料理よりも量が多いので昼すぎから作り始めるんですよ。

── おかみさんとして関わったお弟子さんの取組はご覧になりますか？思わずドキドキしてしまいそうですが。

美智子さん：必ずチェックしていますよ。相撲を取っている本人の気持ちはわからないのですが、私は力士たちの取組になるとめちゃくちゃ緊張してしまって。「とにかく怪我せず無事に終わって欲しい」、それだけですね。

勝負の結果がどうであろうと、部屋に戻ってきたとき私は何も言葉をかけません。勝ち越したときだけ「おめでとう」と言葉にするくらい。相撲そのものに関しては素人なので、口を挟まないと決めています。

── これまでを振り返って、改めていかがですか。

美智子さん：もともと私は狭く深くな関係しか築けない性格だったので、かなりの人見知りでした。ネイリストという接客業をやるからには「そんなこと言ってられない！」と鼓舞して徐々に話しを広げられるように。接客業が楽しいと思えるようになってからは、物おじせずに話せるようになったので、その経験が今に生かされているなと感じます。

今は、親方が極度の人見知りなので、私のほうがだいたいしゃべっていますね（笑）。いろんなジャンルの方に出会えていろんなお話を聞けて、その方の人生観やお仕事の話など知らない世界が知れること、この世界にいなかったら経験できないことだと思っています。

取材・文：石井宏美 写真：岡部美智子