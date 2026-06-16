日本テレビ系「世界まる見え！神様のイタズラＳＰ」（月曜・後８時）が１５日に放送され、レギュラーのビートたけしが世界的アーティストが自宅を訪れたことを明かした。

スタジオ内で「自身の宝物」についてトークが発展するとたけしは「野球選手のユニホームとかいっぱいあるよ」とサラリ。するとＭＣの岩田絵里奈アナウンサーが「ザ・ウィークエンドが来たらしいですね」とグラミー賞を４度受賞したカナダ出身の世界的アーティスト、ザ・ウィークエンドがたけし宅を訪れた話しを振った。

たけしは「俺、知らないじゃん。ウィークエンドが会いたいって言って来たのよ」と明かし、スタジオを騒然とさせた。これにＭＣの所ジョージは「この人、ザ・ウィークエンドってお笑いの人だと思ってるのよ」と説明すると共演者は爆笑に。

それでもたけしは岩田アナに向かって「お姉ちゃんはしってるんだろ？」。岩田アナは「岩田です！そろそろ名前を覚えてください」と突っ込み、スタジオをさらなる大爆笑に陥れていた。

さらにたけしは「俺んち来るよって言ったら、俺んちに会いに来て、そのまま食事に行って。そうしたらみんな知ってるんだよ」と説明。岩田アナに「有名ですよ！」と言われてしまった。