ランコムの美容液新作「ジェニフィック ターゲティング ショット」で狙い撃ちケア

ランコムの人気美容液シリーズ「ジェニフィック」から、気になる部分へ集中的にアプローチする新作美容液「ジェニフィック ターゲティング ショット」が登場します。目もとや口もと、首のラインなど、年齢とともに気になりやすい部分へピンポイントで使用できるのが魅力。先進スキンケア研究の知見を結集し、ふっくらとしたハリ感となめらかな肌印象を目指した注目のアイテムです。

狙い撃ちケアを叶える先進処方

「ジェニフィック ターゲティング ショット」は、“塗るフィラー発想”から生まれたクリーム状美容液です。ジェニフィックシリーズのキー成分であるβグルカンを従来より約3倍微細化し、約2000兆個配合。

さらに低分子ヒアルロン酸やアラントインを独自の比率で組み合わせることで、角質層の10層深くまでアプローチします。

乾燥による肌の影やハリ不足が気になる部分にうるおいを与え、ふっくらとした印象へ導いてくれるのが特長。毎日のスキンケアに取り入れることで、なめらかで健やかな肌を目指せます。

また、肌表面に透明なフィルムを形成するような高密着フィルムテクスチャーを採用。目もとや口もとなどの動きやすい部分にもぴったり密着しながら、ベタつきにくく快適な使用感を実現しています。

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使いやすさと香りにもこだわり

細かな部分まで塗布しやすい先端アプリケーターを搭載しているため、シワやくぼみが気になる箇所にもピンポイントで使用可能。狙った場所へムダなく塗れるので、日々のケアをより効率的に行えます。

さらに、スキンケア時間を特別なひとときへと導く香りにも注目です。

トップノートはマンダリン、ベルガモット、ピンクペッパーの爽やかな香りから始まり、ミドルノートではローズやミント、ゼラニウムが華やかに広がります。

最後はサンダルウッドやバニラ、キャロットシードが優しく包み込み、上質な余韻を楽しめます♪

パッケージはシグネチャーブラックを基調に、シルバーのランコムローズをあしらった洗練されたデザイン。使うたびに気分が高まるラグジュアリーな仕上がりです。

商品情報

ジェニフィック ターゲティング ショット

価格：16,500円（税込）

容量：20mL

発売日

・2026年6月26日（金）ランコム公式オンラインショップ先行発売

・2026年7月1日（水）阪急うめだ本店、HANKYU BEAUTY ONLINE先行発売

・2026年7月3日（金）全国発売

¹2019年9月～2026年5月までの国内美容液販売数比較に基づく。ランコム調べ。

²気になる部分に塗布できること

³製品20mLにおける、カルボキシメチル-β-グルカンNa（整肌成分）の分子数の概算値

⁴カルボキシメチル-β-グルカンNa（整肌成分）

⁵ヒアルロン酸Na（保湿成分）

⁶乾燥

⁷整肌成分

部分ケアで理想の肌印象へ

目もとや口もとなど、年齢とともに気になりやすい部分に着目した「ジェニフィック ターゲティング ショット」。

先進技術による高密着処方と厳選された美容成分によって、毎日のスキンケアをワンランク上へ導いてくれるアイテムです。

気になる部分を集中的にケアしたい方や、ハリ感のあるなめらかな肌を目指したい方は、ぜひチェックしてみてください♡