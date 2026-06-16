還暦を記念したフォトブックを発表した俳優の本木雅弘さん（60）にインタビュー。若い時からの変化や、還暦を感じさせない華麗なターンを披露しました。

年齢を感じさせないビジュアルを維持し続けている本木さんですが、60歳になっての変化を聞くと“視野”の変化や“体力の衰え”を感じているといいます。

――60歳を迎えて変化したことはありますか？

視野じゃないですか、簡単に言うと。10代や20代の時は欲望のおもむくままにっていうので、あるいは何かに反応した時の自分の好奇心というのがこれくらいの（狭い）幅だったような気もするんですね。ただ、その勢いとか、そのエネルギーが強かったっていうことですけれども。そういうのから比べると、もう少し世の中とか物事とか自分のことをふかんして客観的に見られるようになっていく。もう少し広い中に自分を置いてみて見るみたいなことが、やっぱり30代終わり、40代・50代でどんどん幅が広がっていくっていう。要するに、自分で自分をのぞく時の範囲が広がったみたいな感じですかね。

――体力的にはいかがですか？

体力的にはもうそうとう衰えを感じています。今回『黒牢城』という映画の中でも、ほんの短い殺陣のシーンがあったんですけれども。ちょっと前向いて斬って、後ろを振り返って何だとかっていうのをテスト・本番で繰り返すだけで、たった2分にも満たないシーンでもヘロヘロになってしまうみたいな。ちょっと持久力が随分落ちてきましたね。

――昔はそんなことはなく？

そんなことはなかったですよ。だってホノルルマラソン2回走ってるんですから一応。あっ、1回はリタイアしてるけど。

――以前、イベントで華麗なターンを披露していましたが、ターンも衰えましたか？

ターンは衰えてますよ。あれはすごく細かい技術なんですけど、舘様（宮舘涼太さん）が合わせてくれてるんです、テンポを。彼はまだ現役だから“スピードを合わせます”って感じで、私の速度に合わせて回ってくれたんです。だからそろって見えるんです。

インタビュー中、本木さんはむちゃなお願いにもかかわらず、60歳とは思えない華麗なターンを披露していただきました。

■銀座での撮影は“珍しい動物を見るみたいな感じ”

写真家・中村一弘さんが撮影を行ったフォトブック『awai 刹那と永遠のまにまに』（トゥーヴァージンズより発売中）。本木さんの京都やロンドンで撮影された様子や、60歳の誕生日当日に歩行者が行き交う銀座で撮影された姿、さらに中村さんが30年前に撮影したプライベート写真などがおさめられています。

また、フォトブックの写真約50点が展示されている写真展『"awai" Masahiro Motoki × Kazuhiro Nakamura Photo Exhibition』（6月11日〜21日） を開催しています。

1965年12月21日生まれの本木さん。60歳の誕生日当日には、朝から銀座などで撮影を行い、撮影の後は家族とお祝いをしたといいます。

――60歳を迎えた誕生日当日はどんな1日でしたか？

その日は（写真家の）中村くんと計画して、朝から自宅に来てもらって。起きた瞬間から写真を撮ってもらったという感じなんですけれども。その後に用意をして、赤いシャツなんか着て銀座の中央通りにゲリラ撮影に行ったんですね。人通りがそんなに多くなかったんですけど、撮影を始めるとやっぱり歩行者天国になってますから、だんだんだんだん周りに人が集まってきてみたいな感じで。ちょっと面白い撮影にはなりました。皆さん、何か一定の距離を置いて、ちょっと珍しい動物を見るみたいな感じで、放し飼いでした。

――誕生日当日にお祝いはありました？

家族と事務所の方たちだけの小さな会だったんですけど、行きつけの中華料理屋さんでお祝いをしていただきました。

――プレゼントはもらいましたか？

プレゼントは今回なくて。プレゼント、物はいらないから時間をくれということで、一人にさせてもらったんですよね。それでちょうどロンドンに小さな部屋が残っているので、そこに一人で行ったっていう時間が今回の家族からのプレゼントです。

■本木雅弘の理想の大人 「“気のいい大人”になりたい」

――若い時の思い描いた60歳になりましたか？

60歳になったこと自体は、全然同じ朝が来たっていう感じで、年齢を迎えたっていうこと自体はそんなに変わりがないんですけれども、思い描いた60歳ではなかったですね。もっともっといい意味で成熟して、もっともっと枯れ始める感覚があるって思ってましたけど。まだまだやっぱり衰えながらもやりたいことはいくつもあるし、まだまだ少年のような気持ちでいられるんだなっていうことはちょっと驚きでしたけれどもね。

――理想の大人だったり、どのように年を重ねていきたいですか？

“大人って本当は機嫌がいいのが大人なんです”って、おっしゃってる人がいて。こうなんか厳しくとか上から見ているみたいな、上から目線みたいなそういう威厳じゃなくて。自分の性格的にありえないですけど、“気のいい大人”になりたいです。あの人を見ていると機嫌が良くて気持ちいいみたいな。そういう穏やかさを身に付けたいですね。