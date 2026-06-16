【W杯2026】本田圭佑、日本の“ジョーカー”を明言「2022年はその役割を三笘（薫）さんが担っていたと思うんですけど、今回のW杯は…」
本田圭佑が、15日放送の『「日本×オランダ」FIFAワールドカップ初戦の熱狂シーンすべて見せます!』（後9：00）にVTR出演。同日早朝に行われた「サッカー FIFAワールドカップ2026『日本対オランダ』」を見た上で、日本の“ジョーカー”を名言した。
【画像】秒単位のこだわり！NHK公式が本田圭佑の“解説もくじ”公開
試合終了後に、本田にこの試合を特別解説してもらい、VTRでその発言を放送してきた同番組。終盤、次戦のチュニジア戦に向けての戦い方を解説した本田は、キーマンとして「個人的にはですけど、伊東（純也）さんは今回のジョーカー、大会のジョーカーになりえる選手だと思います」と明言。
「（前回大会である）2022年はその役割を三笘（薫）さんが担っていたと思うんですけど、今回のW杯は、伊東さんになりそうな雰囲気がプンプンしますね」と断言した。
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試合終了後に、本田にこの試合を特別解説してもらい、VTRでその発言を放送してきた同番組。終盤、次戦のチュニジア戦に向けての戦い方を解説した本田は、キーマンとして「個人的にはですけど、伊東（純也）さんは今回のジョーカー、大会のジョーカーになりえる選手だと思います」と明言。
「（前回大会である）2022年はその役割を三笘（薫）さんが担っていたと思うんですけど、今回のW杯は、伊東さんになりそうな雰囲気がプンプンしますね」と断言した。