ミュージシャンで俳優の金剛地武志（58）が16日未明、Xを更新。

米イラン両政府が15日までに、戦闘終結に向けた覚書に合意したとそれぞれ発表した件をめぐり、高市早苗政権、日本政府に対し痛烈に苦言を呈した。

米政府高官は15日、米イラン双方が戦闘終結に向けた覚書にすでに署名したなどと明かした。両国は19日、スイス・ジュネーブで式典を行う予定。順調にことが進めばホルムズ海峡は各所締結後に開放されることが期待される。

この件が伝えられた日本時間15日朝、高市首相は自身のXで「これまで我が国は、事態の沈静化が一刻も早く実際に図られることが最も重要との立場から、積極的な外交努力を行ってきました」などと覚書合意を歓迎しつつ、日本の努力も強調するなどした・

金剛地はこの高市首相のポストを添付。「日本政府はまったく何の役にも立ちませんでしたね。戦争の仲裁という英雄的行いのまたとないチャンスだったのに、大変残念でした。いつかは世界の中心で輝いてもらえるんですか？」と厳しくツッコミを入れた。そして「#明日の朝高市が失脚してますように」とハッシュタグを添えた。