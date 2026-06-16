『NOBROCK TV』出演で話題の矢野ななかが『週プレ』登場！透明感で魅せるグラビア披露♡

『週刊プレイボーイ』26号は6月15日に発売！

YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』に出演して話題沸騰中の矢野ななかが、6月15日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』26号に登場！

矢野ななか ©前康輔／集英社

【プロフィール】

矢野ななか（やの・ななか）

2005年10月14日生まれ 神奈川県出身

身長155cm B80 W58 H87 血液型＝O型

YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』に出演して話題沸騰中。４月クールドラマでは4作品に出演するなど、俳優としても存在感を放っている。

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今号の『週プレ』は、スレンダービューティの到達点！小貫莉奈の初表紙＆巻頭グラビアに初DVD映像は42分！ 話題の逸材・矢野ななかの美しい谷間とくびれ、超人気セクシー女優・神宮寺ナオを初撮り下ろし！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】矢野ななか写真集「“なち”を脱いだ朝。」は、価格／1320円（税込）にて主要電子書店で 6月15日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』では限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】矢野ななか写真集「“なち”を脱いだ朝。」©前康輔／集英社

＜特集情報＞

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『週刊プレイボーイ』26号は6月15日に発売！