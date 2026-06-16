W杯日本―オランダ戦

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦。1-2の後半43分、セットプレーから鎌田大地の同点弾が決まりドロー発進となった。試合後、キャプテンの板倉滉（アヤックス）がある人物と対面。熱い抱擁が交わされていた。

激闘の余韻が残るスタジアム通路で健闘を称え合っていた。

板倉がユニホームを手に抱擁を交わした相手はオランダ代表のベグホルスト。所属するオランダ1部アヤックスのチームメートは愛おしそうに目を閉じ、優しい微笑みを浮かべながら板倉を迎え入れた。この日、お互い出番はなかったが、健闘を称え合うようにがっちりと体を寄せ合い、熱いハグを交わした。

オランダ代表の公式インスタグラムが実際の画像を投稿。深いリスペクトがにじみ出るドラマチックな瞬間を捉えた1枚に、コメント欄には「あらゆる瞬間に美しさがある」との声が書き込まれるなど、ファンから熱い視線が注がれた。

板倉は今大会、チームを離脱した主将・遠藤航（リバプール）に代わって急遽、キャプテンに就任。オランダ戦後には、遠藤が纏っていた背番号6のユニホームを掲げ、共闘のメッセージを示す行動でも脚光を浴びた。



（THE ANSWER編集部）