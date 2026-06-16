日本―オランダ戦ドラゴン解説第2回

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は14日（日本時間15日）、1次リーグF組で日本がオランダと対戦。2度先行されながら追いつく激闘で、2-2で引き分けた。この試合に合わせ、元日本代表FW久保竜彦がTHE ANSWER編集部に来訪。2022年カタール大会に続き、解説を務めた。全3回の第2回は久しぶりにフル観戦した代表戦で成長に「びっくりした」と衝撃を受けた2人の選手を挙げ、さらに現役時代に広島で一緒にプレーした恩人・森保一監督のすごみを語った。（取材・構成＝THE ANSWER編集部・神原 英彰）

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代表戦をフルで見たのは、ほんま久しぶりよ。ハイライトは見るけど。

だから、びっくりしたのは堂安と久保よ。1試合通して、守って。守備重点でもできる、我慢してできるっていうのは、やっぱ成長しとるよね。守備の力がめっちゃ上がっとる。堂安の前へのプレーも見たかったけどね。でも、割り切ってきっちり100パー（守備に徹した）。

2人でしっかりやっとったもんね。完璧に抑えとったもんね、あのガクポを。相手も嫌やと思うよ。ただ、（中央に）鎌田、佐野がおったけど、サイドもめっちゃきつかったと思う。相手はオランダやけんね、マジで。すごいよ。次の試合はたぶん（ボールを）持てるけんね。

（堂安と久保も在籍する）ヨーロッパのチームでは自分で崩して自分で行くっていうのがないと、絶対試合出れんしね。でも、代表に行ったら、こんな強い奴らとやる時は守備も全然出来るとか、やっぱ幅がね、ほんと成長しとんなあと思う。

そう思うと、森保さん、すごいね。やらせるわけやからね、その嫌なこと（守備）を。それだけでもすごいよね。（選手は）絶対言うこと聞かんでしょ、普通。攻めたいし、ボール持ちたいし。それができるのは、本気で勝ちたいって思ってるからよ。

口じゃ（「勝ちたい」など）何とでも言えるやん。でも、言うこと聞かせるのは、信頼もそう。ずっと選手のこと見とると思う。

三笘がおらんくなって、戦い方が我慢する感じになるのは、みんな思ってるやん。（三笘という）武器がないけど、ないなりにオランダに違うやり方でできるんはすごいよ。森保さんが4年間、海外見て回りよったんかな、選手のこと。その賜物じゃないの。

森保さんも変わったよね、落ち着いてるというか、どっしりって感じ。最近は会っとらんけどな、全然。

上田、小川、伊東…前線の選手で印象に残った選手は？

前めの選手では、上田は何本かシュート打ったけど、オランダやけんな。ドカンっていうの見たかったけどね。

でも、裏の抜け方が上手くなってるのと、キープはすごかった。で、あの（DFラインの）間でね、抜け出して受けるのとか、2、3回あったかな。あんだけボール持たれてからのあれ（展開）やけん、かなりキツイと思う、体が。あんだけ追えんわ、普通。

でも、もうちょっと真ん中おれるんかな、次の試合は。で、「ドカン」が出そうやけどね。収まって「ドカン」が。

（鎌田のゴールに繋がった）小川のヘディングはファン・ダイクが被ったんかな。だから、多分、あんま見えてなかった。被って来たのに当てるのって難しいよ。多分、急に出てきたと思うよ、ボールが。だから、そこはすごいと思う。

伊東もやっぱ上手かった、本当に。もう30歳過ぎくらいか（33歳）。まだキレあるね。キレあるわ、感じ。嫌やったろう、（後半途中出場で）あの時間。向こうがね。次はどうなんかな、最初から出るんかな。時間（日数）あるもんね。全然回復するやろ。

でも、後ろの選手はあいつが良かったよね。なんか、マツみたいな感じ。（DFでは）一番やと思うよ。

■久保 竜彦 / Tatsuhiko Kubo

1976年6月18日生まれ。福岡・筑前町。筑陽学園高を経て、1995年に広島加入。日本代表・森保一監督（当時選手）とは7年プレーした。2003年に横浜F・マリノスに移籍し、リーグ連覇に貢献。1998年に日本代表デビュー。ジーコジャパンとなった2003年以降は日本人離れした身体能力と強烈な左足でエースとして活躍したが、腰や膝など度重なる怪我により、2006年のW杯ドイツ大会は落選。以降、横浜FC、広島などを渡り歩き、2014年に引退。J1はリーグ戦通算276試合94得点。日本代表は国際Aマッチ通算32試合11得点。引退後は山口・光市に移り住み、コーヒー焙煎や塩作りなど、異色のセカンドキャリアを歩む。2024年2月、初孫が誕生。最近、ガラケーを新しいガラケーに替えた。



（THE ANSWER編集部・神原 英彰 / Hideaki Kanbara）