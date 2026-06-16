PTSD公表の渡邊渚、プールで解放感 美スタイル際立つ投稿に「いいね！」多数
元フジテレビアナウンサーでタレント・渡邊渚が16日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露した。
【写真】元フジアナ・渡邊渚が「スタイル抜群」、圧倒的に美しい“水着姿”も（12枚）
渡邊は「空と繋がっているように見えて、飛び込みたくなるプール。実際は、日陰で寒くて、足をつけるのが限界でした」とつづり、タイのプールを満喫するショットを投稿。美スタイルが印象的な水着姿で魅せ、多数の「いいね！」が寄せられた。
2023年7月に体調不良で入院し、2024年8月にフジテレビを退社した渡邊。同年10月からタレントとしての活動を再開し、PTSD（心的外傷後ストレス障害）を公表した。
昨年1月29日にはフォトエッセイ『透明を満たす』（講談社）を発売。6月25日には自身初の写真集『水平線』（集英社）を、9月1日にはその完全未公開カットで制作したデジタル写真集『Re：水平線』（集英社）を発売しており、抜群のスタイルにも注目が集まっている。
引用：「渡邊渚」Instagram（@watanabenagisa_）
【写真】元フジアナ・渡邊渚が「スタイル抜群」、圧倒的に美しい“水着姿”も（12枚）
渡邊は「空と繋がっているように見えて、飛び込みたくなるプール。実際は、日陰で寒くて、足をつけるのが限界でした」とつづり、タイのプールを満喫するショットを投稿。美スタイルが印象的な水着姿で魅せ、多数の「いいね！」が寄せられた。
2023年7月に体調不良で入院し、2024年8月にフジテレビを退社した渡邊。同年10月からタレントとしての活動を再開し、PTSD（心的外傷後ストレス障害）を公表した。
昨年1月29日にはフォトエッセイ『透明を満たす』（講談社）を発売。6月25日には自身初の写真集『水平線』（集英社）を、9月1日にはその完全未公開カットで制作したデジタル写真集『Re：水平線』（集英社）を発売しており、抜群のスタイルにも注目が集まっている。
引用：「渡邊渚」Instagram（@watanabenagisa_）