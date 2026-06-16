『銀河の一票』“光留”日高のり子、“あかり”野呂佳代へ“声”のアドバイス ネット感動「すごく深い…」「ガチの声優論」
黒木華が主演するドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第9話が15日に放送され、声優の光留（日高のり子）があかり（野呂佳代）にアドバイスする姿が描かれると、ネット上には「すごく深い…」「ドラマを超えてのガチの声優論」「素敵すぎる」などの反響が寄せられた。
【写真】告示日当日のあかり（野呂佳代）や光留（日高のり子）たち『銀河の一票』第9話場面カット
告示日の前日、スタッフが慌ただしく動き回る事務所の中で、あかりは茉莉（黒木）と一緒に演説の練習をしている。「チームあかり」の一員となり、車上運動員（通称ウグイス）を務めることになった人気声優の光留は、練習中のあかりの声や話し方が気になる。
光留は練習中のあかりに「おせっかいしてもいい？」と声をかけると「届けようって思うと力入っちゃうよね…心に届く声はね、心とつながっている声」と説明。あかりが「心？」とつぶやきながら自身の胸元に触れると、光留は「そこじゃないんだなぁ」と笑顔を見せる。光留はあかりの胸元を指差すと「そこにあるのはね、自意識」と指摘する。
今度はあかりが「ここ？」と自分の頭を指差すと、光留も自分の頭を指差しながら「ここにあるのはね、思考」と伝える。自意識も思考も大切と言いつつ、光留は「心は…ここ」と自分のお腹に手をあてる。意外な答えに驚くあかりに対して、光留は「ここと声を…つなげる」とアドバイスする。
あかりに秘訣を教える光留の姿が描かれると、ネット上には「「声を届ける」ことについて日高さんが語るのはすごく深い…」「説得力がすごいよ」「ドラマを超えてのガチの声優論」といった声が続出。
さらにその後、あかりの演説が格段に上達し、茉莉をはじめとしたスタッフを感動させると「野呂さんすごいな〜〜本当につながった感じのする喋り方、声になった」「野呂ちゃんすごくないか？？？」「野呂佳代ちゃんと日高のり子さんのコラボ素敵すぎる」などの投稿も集まっていた。
※日高のり子の「高」は正しくは「はしごだか」
【写真】告示日当日のあかり（野呂佳代）や光留（日高のり子）たち『銀河の一票』第9話場面カット
告示日の前日、スタッフが慌ただしく動き回る事務所の中で、あかりは茉莉（黒木）と一緒に演説の練習をしている。「チームあかり」の一員となり、車上運動員（通称ウグイス）を務めることになった人気声優の光留は、練習中のあかりの声や話し方が気になる。
今度はあかりが「ここ？」と自分の頭を指差すと、光留も自分の頭を指差しながら「ここにあるのはね、思考」と伝える。自意識も思考も大切と言いつつ、光留は「心は…ここ」と自分のお腹に手をあてる。意外な答えに驚くあかりに対して、光留は「ここと声を…つなげる」とアドバイスする。
あかりに秘訣を教える光留の姿が描かれると、ネット上には「「声を届ける」ことについて日高さんが語るのはすごく深い…」「説得力がすごいよ」「ドラマを超えてのガチの声優論」といった声が続出。
さらにその後、あかりの演説が格段に上達し、茉莉をはじめとしたスタッフを感動させると「野呂さんすごいな〜〜本当につながった感じのする喋り方、声になった」「野呂ちゃんすごくないか？？？」「野呂佳代ちゃんと日高のり子さんのコラボ素敵すぎる」などの投稿も集まっていた。
※日高のり子の「高」は正しくは「はしごだか」