自身を育ててくれた田中角栄を裏切り、派閥を乗っ取ったとして、右翼団体・日本皇民党は竹下登に対して「人の道を外れている」と激怒。彼を褒めちぎることで逆にイメージダウンを狙うという“心理戦”を敢行した。打たれ強いはずの竹下が円形脱毛症に追い込まれてしまうほどの、作戦の実情とは……。

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ルポライターの大下英治氏による『昭和・平成 経済事件秘録 誰も書けなかった「経済マフィア」たちの正体』（清談社Publico）より、昭和政治最大のミステリー「皇民党事件」の幕開けを抜粋、紹介する。

1987年、総理の座を目前にした竹下登を襲った前代未聞の事態。それは、右翼団体日本皇民党による大音量の「ほめ殺し」作戦だった。恩師である田中角栄を裏切り、自らの派閥を立ち上げた竹下に対し、彼らは決して牙を剥かない。ただひたすらに、竹下を「褒めちぎる」のだ。

「褒めることは、摘発の対象になりません」--警察の盲点を突き、永田町を大混乱に陥れたこの奇策は、いかにして、したたかな政治家を追い詰めたのか。

ここでは、ルポライターの大下英治氏による『昭和・平成 経済事件秘録 誰も書けなかった「経済マフィア」たちの正体』（清談社Publico）の一部を抜粋。昭和政治最大のミステリー「皇民党事件」の幕開けを紹介する。

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親を裏切った男、竹下登

1987年春、右翼団体「日本皇民党」の街宣車が、国会周辺をマイクでがなりたてながらうねりまわった。

「国民のみなさん。この秋には、評判の悪い中曽根さんが退陣します。われわれ国民の代表として、金儲けのうまい竹下さんを、ぜひ総理総裁にしましょう」

竹下登は、1971年に第三次佐藤内閣官房長官として初入閣を果たす。1974年には第二次田中内閣官房長官、1976年には三木内閣建設大臣、1978年には衆議院予算委員長、1979年には第二次大平内閣大蔵大臣、1981年には自民党幹事長代理を歴任。さらに、1982年11月に発足した第一次中曽根内閣から、1985年12月の第二次中曽根第二次改造内閣まで、大蔵大臣を四期連続つとめた。1985年には、先進五カ国大蔵大臣会議で“プラザ合意”に加わる。竹下は、総理大臣に向けて実績を積み上げていた。



竹下登 ©文藝春秋

「親を裏切った」といわれることになる竹下登の行為とは、1985年2月7日に起きた。そのころ安倍晋太郎、宮沢喜一と並んでニューリーダーと呼ばれていた竹下は、勉強会と称して、所属していた田中派内に「創政会」を結成したのである。

当初、勉強会と聞いてあっさりと認めていた田中だったが、その実態は竹下派の旗揚げと知って態度を硬化させた。徹底的に切り崩しにかかった。80人を予定していた参加者数は、衆議院議員29人、参議院議員11人の40人に減った。田中にとってショックだったのは、竹下が派中派を立ち上げたというだけでなく、その中核となっているのが、小沢一郎、羽田孜、梶山静六ら手塩にかけた議員たちが含まれていたことであった。

それからというもの、田中は、ただ黙って、好きなオールド・パーを飲みつづけた。そして、1987年2月27日、田中は、脳梗塞で倒れた。「創政会卒中」とまでいわれた。

2カ月後の4月29日に、娘の眞紀子の手で、入院先の東京逓信病院から、目白の田中邸に戻された。リハビリをつづけているという声は聞こえているものの、田中自身が、表に出ることはなかった。

右翼とは何か…

日本皇民党は、ポスト中曽根の最有力で自民党幹事長の竹下登に対し、皮肉たっぷりに褒めたたえることにより、逆にイメージダウンを狙った巧妙な、いわゆる、「ほめ殺し」作戦を展開した。

車体の横っ腹には、「竹下さんを総理にしよう」「大道一直線政界刷新 竹下登新総裁擁立」「誠実清廉の人 竹下登」などと大書きされていた。

四国高松に居を構える「日本皇民党」総裁稲本虎翁は、元三代目山口組白神組出身であった。1972年に白神組を去り、右翼団体を結成した。日本皇民党の命名は、関西の重鎮右翼である民論社の畑時夫によるものであった。活動は、関西が中心であった。が、竹下への「ほめ殺し」作戦を展開した1987年からは、全国展開を開始していた。

行動隊長の大島竜萊が、『実録・安藤組解散 さらなる戦い』（徳間文庫）の取材でわたしに語ったところによると、大島は、当初右翼とは何かもわからない。さまざまな人に聞いてまわった。

「どんな本を読めば、右翼というのがわかるのですか」

しかし、誰からも、「これを読めば……」と明確な答えは返ってこなかった。

むしろ、困惑した表情を浮かべた。

〈そうか、「これを一冊読めば、あなたも今日から右翼です」なんて本はないのだな〉

大島が稲本から紹介されたのは、右翼の本とはまるでちがった。

「『水平思考の世界』という本を読みなさい」

大島は、稲本にすすめられるまま、読んでみた。

『水平思考の世界』（邦訳・きこ書房）は、心理学者であるエドワード・デボノが書いたもので、既成の枠にとらわれずに視点をさまざまに変えて問題解決をはかる思考方法である。

日本皇民党・稲本総裁の「不条理への怒り」

稲本総裁には、一つの物事をさまざまな角度で見る柔軟性がある。その象徴が、「ほめ殺し」であった。誰かを責める場合、だいたいの右翼は、責める相手がどのようにひどいのかを並べたてる。正攻法で責める。しかし、「ほめ殺し」は、『水平思考の世界』に書いてあるように、さまざまな角度から見た末に考えた方法かもしれない。

その発想に従って相手を責めるために、計画はない。ぶっつけ本番が多かった。

稲本の不条理に対する怒りは、竹下登に向けられた。

田中角栄がどのような人物であろうと、竹下にとっては、自分を政治家として育て上げてくれた恩人にちがいない。竹下派を旗揚げすることは、政界での父親ともいうべき田中角栄を裏切ることである。ましてや、田中が育てた政治家たちを引き連れて出ていった。まさに家財道具までもかっさらう、泥棒のような所業である。

〈このような人物が、日本の指導者となること自体が、道に外れている〉

そのように稲本は考えていたのだろうと、大島は思っている。

稲本は、大島にいっていた。

「これから日本人の先頭に立つ人として、竹下は、教育上よくない。自分がよければいいということではいかん。まして、人に範を示すべき立場の人が、そういう人の道を外れることは許されない。

人間だから、往々にしてそういうことはある。しかし、まちがいに気づいたときには、反省して修正しないといけない」

1987年1月22日に、皇民党幹部の名前で政治団体「竹下登輝励会」設立届を、自治省政治資金課に提出した。事務所は、当時の皇民党本部に置かれた。1月末には、「竹下騎麗会」と称し5台の街宣車に30人が分乗し、高松を出発した。

日本皇民党による竹下「ほめ殺し」運動の展開

竹下への「ほめ殺し」は、島根県の松江、竹下の実家のある飯石郡掛合町（現・雲南市）からはじめた。13台の街宣車を連ねて練り歩いた。

「竹下登を、総理大臣にしよう」

地元の後援会はよろこんだ。全員が出てきて道路に沿って整列し、日本皇民党の街宣車に頭を下げた。しかし、あまりにも褒めすぎるので、おかしいと思ったのかもしれない。

3日目くらいには誰も出てこなくなった。道路沿いの家は扉どころか、カーテンを閉めきってしまっていた。

日本皇民党を非難する者も出てきた。

「あなたたちのいっていることは、おかしい。竹下先生を応援しているようで、むしろ非難しているじゃないか」

大島らはいった。

「それは、あくまでもとりようじゃないですか。こっちは、褒めているんですよ」

そういわれれば、相手は、グウの音も出ない。

島根県からはじまった活動は、全国に広がった。

稲本は、竹下に対しても、東京で執拗な「ほめ殺し」を展開していくことを思いついた。国会の本会議がはじまる午後から夕方にかけて、永田町界隈の要所で「ほめ殺し」運動を展開した。

この街宣車攻撃には、打たれ強い竹下も、さすがに精神的にこたえた。

そのうえ日本皇民党だけでなく、ほかの右翼からも攻撃を受けた。ニセ爆弾が事務所に送られてきたり、議員会館に短銃と実弾が送りつけられたりした。

竹下は、神経性の円形脱毛症に悩まされた。誰より打たれ強く、したたかな竹下が円形脱毛症に悩まされたのだから、よほどこたえていたのである。

「褒めること」は摘発の対象にならない

赤坂プリンスホテル（のちのグランドプリンスホテル赤坂）の一室に設けられた竹下の選挙対策本部に、朝から晩まで非難の電話がかかってきた。

「竹下は、右翼の支援を受けてまで、総理になりたいのか！」

「竹下さんの背後に、右翼が控えているとは知らなかった。もう、竹下さんに期待はできない」

「竹下さんに、幻滅を感じた」

竹下側は日本皇民党の実態を探ると同時に、警視庁の鎌倉節警視総監に相談した。

が、鎌倉は苦しげに弁解した。

「皇民党が誹謗しているのなら、中止命令や摘発もできますが……。褒めることは、摘発の対象になりません」

竹下の側近や竹下派の複数の政治家は、手を尽くして稲本説得に奔走した。

右翼やヤクザからの説得に稲本は…

その間の7月4日、竹下登は、竹下派（経世会、のちの平成研究会）を結成した。田中派は、分裂状態におちいった。

それと前後して、竹下派議員が次々と稲本総裁との接触をはかった。

地元の右翼や、ヤクザの親分など、日本皇民党に少しでも面識がある人物に仲介を頼んだ。

大物右翼も、説得のために稲本のもとに顔を見せた。

「3億円までなら、出す用意がある」

大物右翼は、含みをもった話を切り出した。が、稲本は、丁重に断った。

「金の問題じゃない」

右翼からも、ほかのヤクザからもそれとなく稲本への接触があった。

稲本は、ヤクザに対しては説明した。

「日本皇民党は、ヤクザではありません。あなた方の米びつに、手を突っこむようなことはしていません」

右翼には、逆に説得した。

「本来なら、田中を裏切った竹下攻撃に協力してくれるのが筋じゃないですか」

さらに、兄弟分に対してもいった。

「兄弟なら、力になってくれるのが筋でしょう。ほかの者が稲本説得に行くと聞けば、やめさせるのが兄弟じゃないですか」

〈「毒を制するには、毒をもってするのが一番いい」「正式に頼んでみますか」…竹下登を救うため、金丸信と佐川急便社長がすがりついた“暴力団会長”の名前〉へ続く

（大下 英治／Webオリジナル（外部転載））