ともに宝塚歌劇団出身の祖母を持つ歌舞伎界の若手スター中村壱太郎(35)と市川團子(22)が、16日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に出演する。



【写真】高身長イケメンとして人気の市川團子と中村壱太郎

多方面で活躍する2人は、映画「国宝」の所作指導や大河ドラマ出演でも大きな注目を集めている。祖母・扇千景さんや浜木綿子との貴重な秘話が明かす。壱太郎が学生時代に意外な方法で始めたアルバイトの思い出や、團子の大食いエピソードなど、楽しい素顔が次々と飛び出す。



さらに幼少期の貴重な思い出の写真も紹介。またそれぞれが深く尊敬する亡き祖父、坂田藤十郎さんと市川猿翁さんへの思いも。歌舞伎の未来を担う2人が黒柳と、とっておきのトークを紡ぐ。



上方歌舞伎の名門・成駒屋の壱太郎は、幼稚舎から大学まで慶応。父は中村鴈治郎、祖父は人間国宝の坂田藤十郎さん。祖母は宝塚で活躍後、女優に。さらに政治家に転身し、初代国土交通大臣で女性初の参議院議長となった扇千景さん。先日亡くなった中村玉緒さんは大叔母になる。



團子は今春、青山学院大学を卒業。市川中車（香川照之）の長男で、祖父は「スーパー歌舞伎」で知られる市川猿翁さん。祖母は女優の浜木綿子。大河ドラマ「豊臣兄弟!」に森乱（森蘭丸）役で出演。



（よろず～ニュース編集部）