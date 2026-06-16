〈「金儲けのうまい竹下さんをぜひ総理に！」…田中角栄を裏切った竹下登を“円形脱毛症”に追い込んだ、右翼の“ほめ殺し作戦”とは〉から続く

右翼団体・日本皇民党による「ほめ殺し」作戦に音を上げ、総裁選辞退まで口にし始めた竹下登。見かねた政界のドン・金丸信は、東京佐川急便の渡辺広康社長を高級レストランに呼び出し、「竹下政権樹立に力を貸してくれ」と泣きついた。そして、彼らはある暴力団会長を頼る……。

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ゴシップのモミ消しからゴルフ場開発まで、バブル期に蠢いた“経済マフィア”たちの黒い交際を、大下英治氏による『昭和・平成 経済事件秘録 誰も書けなかった「経済マフィア」たちの正体 』（清談社Publico）より抜粋、紹介する。

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解決に動いた東京佐川急便渡辺社長と超大物

皇民党の「ほめ殺し」作戦に困り果てた竹下は、総裁レースを棄権するとまでいい出した。

金丸が、腰を上げた。

「わしに心あたりがあるから、まかせろ。ほかの人間を、ウロウロさせるな」

金丸は、1987年9月末日、赤坂にある日商岩井ビル19階の金丸の行きつけの高級レストラン「クレール・ド・赤坂」で、東京佐川急便の渡辺広康社長に相談を持ちかけた。

「竹下を総裁にするように、工作している。中曽根総理からの後継者指名はまちがいないと思うが、困ったことがある。右翼の日本皇民党が騒いでいる。このままでは中曽根さんの後継者指名が、竹下にならないかもしれない。なんとかならないかね。竹下政権樹立に、力を貸してくれ」



金丸信 ©文藝春秋

渡辺は、しばし思案にふけった。組んでいた手をほどくと、ぽつりともらした。

「毒を制するには、毒をもってするのがいちばんいいと思う。石井会長に、正式に頼んでみますか」

渡辺は、稲川会会長の石井隆匡の名前を出した。

さすがの金丸も、一瞬ひるんだ。稲川会会長という大物に正式に頼めば、あとあとどうなるかと考えこんだ。

しばらくためらっていたが、意を決したように頼んだ。

「よろしく、頼みます。石井会長にお骨折り願いたい。あなたからも、お願いしてもらえないか。あんただけが、頼りだ」

佐川急便・渡辺社長と稲川会・石井会長の出会い

佐川急便の渡辺広康社長と、当時、稲川会横須賀一家総長であった石井隆匡との出会いは、1979年。

石井は、1970年、銀座七丁目のクラブ「花」の経営者、庄司宗信と知り合った。

石井は、人あたりがよく頭の回転のすばやい庄司が気に入り、クラブ「花」の上客の1人となった。渡辺も、渡辺運輸を経営していたころからクラブ「花」に顔を見せていた。

庄司はその店で、渡辺に石井を引き合わせたのである。

「渡辺さん。横須賀の親分さんです」

石井は、白髪であった。一見優男で、頭も切れそうである。渡辺は、不思議な気がした。

〈これが、本当にヤクザか。銀行の頭取と紹介されてもおかしくない〉

石井は、それからクラブ「花」で渡辺と顔を合わせると、いっしょに飲むことが多くなり、親しくなっていった。

ところが、1980年4月7日、東京地裁で、石井に、「韓国賭博ツアー事件」の判決が下った。石井は、1976年9月、東京都内の会社社長らを韓国の釜山市内のホテルへ誘い、トランプ賭博「バカラ」をさせた。帰国後、負けた客たちから厳しい取り立てをしたという容疑などで、1978年11月、警視庁捜査四課に逮捕されていた。

判決は、求刑6年に対し、5年の実刑であった。

石井は、1981年8月、長野刑務所に服役した。

このため、渡辺と石井とのつながりは、しばらく途絶える。

2人の仲がぬきさしならぬ関係になっていくのは、石井が1984年10月8日に出所したのちのことである。

石井の野望「表社会でも、活躍したい」

渡辺は、佐川急便の創設者の佐川清が京都の祇園でするように、東京赤坂などの花柳界で豪遊した。佐川が祇園の舞妓を残らず買いきって遊び、全員に着物を買ってやったように、東京赤坂などの花街で、その花街の芸妓を買いきって豪遊、芸妓たちに着物を買い与えた。

が、まだ石井と飲み歩く前は、渡辺もかわいげがあった。ちょっと金を儲けた人のいい金持ちが、単純なお大尽遊びをしている、という程度に周囲からは受け取られていた。石井と飲み歩くようになってからは、渡辺の態度が変わった。まず、ホステスへのチップの渡し方が変わった。それまでは、テーブルの下から、そっとチップを渡していた。が、財布からこれみよがしに札びらを切るようになった。

石井は、出所してまもなく、横須賀の自宅に庄司宗信を呼びよせた。

石井は、庄司にいった。

「おれは、ムショのなかで、よく考えた。これからは、いつまでも裏社会だけで生きていたくはない。表社会でも、活躍したい。そのために目をつけているのは、不動産と株だ。かならずや不動産と株の時代になる。おれも、それを手がけたい。そこで……」

石井は、鋭い目になっていった。

「そのための会社を、つくりたい。おまえに、その社の表向きの代表に座ってもらいたい」

庄司は、いわゆる「企業舎弟」として活躍する決心をした。

フロント企業「北祥産業」の立ち上げ

このころクラブ「花」は倒産し、庄司は失業の身であった。

庄司は、さっそく不動産情報の収集に専念した。

そのうち、庄司の耳に興味深い情報が飛びこんできた。

「東京佐川急便が、配送センター用地を物色している」

さらにくわしく調査した結果、東京佐川急便が特定の暴力団と結びついていないと判断した。

庄司は、石井と渡辺との席を料亭にセットした。

その席で、石井は、渡辺から経理担当常務をつとめる早乙女潤を紹介された。

「わしの右腕と思って、かわいがってもらいたい」

1985年2月、石井は、不動産取引を目的とした「北祥産業」を、いよいよ千代田区麴町三丁目に設立した。石井は、庄司を、かねての考えどおり、代表取締役に据えた。

庄司は、代表取締役に就任するや、水商売時代からの長い髪の毛を切り、実業家にふさわしく短くした。

石井は、庄司に物静かに語った。

「義理がけ博打のように、同じ顔触れで金が行ったり来たりしても、利益にはならん。これからは、事業拡大することも考えないと……。そのために、これから、次々と企業を設立していく方針だ」

石井は出所以来、総長賭博に出ることもなく、競馬、マージャンも一切控えた。ラスベガスでのバカラ賭博が、唯一の例外といえるものであった。

3月、北祥産業は東京佐川急便による大田区内の配送センター用地買収の仲介を手がけた。

不動産の仕事は、順調に進んでいった。

渡辺が石井につくった「借り」

1985年6月、稲川会の石井は、自身が実質的オーナーである北祥産業を、千代田区紀尾井町のマンションに移転した。このとき、石井は、渡辺に、マンション名義の連帯保証人となってもらった。そのうえ、主要取引先欄には「佐川急便」と書きこんだ。

石井は、庄司にいった。

「渡辺さんには、それだけのことはしている。文句はいわせない」

石井は、その年の春、庄司から頼まれていた。

「渡辺さんが、ブラックジャーナリストに、女性問題を書きたてられそうになり、あわてている。

ぜひ抑えてもらいたい、と駆けこんできている」

石井は頼みを聞き入れ、渡辺のゴシップ記事の掲載を差し止めた。

それからまもなくして、渡辺が行きつけのクラブ経営者の次男と暴力団のトラブルも頼まれ、石井が解決していた。

石井は、庄司にいった。

「おい！ そろそろ、株も本格的に手がけよう。加藤翬を渡辺に紹介して、渡辺さんから金を引き出そう。おまえ、前もって渡辺さんと早乙女さんに事情を説明しておけ」

「問題の金だが、渡辺に頼もう」

石井が、誠備グループ代表の加藤翬と知り合ったのは、1977年の秋であった。

加藤は、大衆投資家に人気を博し、取り扱う株は、「加藤銘柄」とさえ呼ばれるようになった。

1979年4月、「誠備投資顧問室」が設立された。加藤は実質的に仕手集団「誠備グループ」の主宰者となった。

石井は、料亭で、加藤を渡辺に引き合わせた。

加藤は、下駄のように四角い顔を前に突き出すようにして、教祖めいた自信たっぷりの口調で推奨した。

「太平工業株は、かならず儲かります」

石井は、渡辺からの金で加藤のいうとおりに太平工業株を買った。

早乙女常務も、加藤情報に一枚乗った。東京佐川急便名義、早乙女個人名義で太平工業株の取引をおこなった。

建設株は、それからというものバブルのあおりで、高値移動しつづけた。

北祥産業にいる石井に、庄司が耳よりな話を持ちこんできた。

「茨城県（西茨城郡）岩間町（現・笠間市）に開発中の、岩間カントリークラブに虫食いの土地がある。手こずっているようです」

石井は、聞いた。

「どこの会社が、手がけている？」

「太平洋クラブです」

「太平洋クラブといえば、平和相互の系統じゃないか……」

石井の目が、光った。

石井は、ただちに、料亭で川崎定徳株式会社の佐藤茂に会い、頼んだ。

「太平洋クラブの開発中の岩間カントリークラブが、虫食いの土地のため手こずっているらしい。どうです、いっそのこと、わたしに譲ってもらえませんか」

佐藤は、おだやかな顔で、うなずいた。

「石井総長の頼みとあれば、すぐにわたしが話をつけましょう」

石井は、佐藤に会っての帰りの車のなかで、庄司にいった。

「問題の金だが、渡辺に頼もう」

庄司が、にやりとした。

「一石二鳥というのは、こういうことですね」

佐川急便の債務保証が効いた土地買収

1984年10月21日、北祥産業は、東京佐川急便の債務保証により、第一相互銀行（のちの太平洋銀行）から5億5000万円の融資を受けた。

その資金を、ただちに岩間カントリークラブの土地買収にあてた。

石井は、さらに東京佐川急便の債務保証により北祥産業がゴルフ場開発資金として借り入れた金を、実質的に石井が支配する「佳仙産業」をはじめとする、別会社に貸し付けさせた。

石井は、1985年10月に、稲川会二代目会長に就任した。石井会長は、1986年2月、不動産売買を目的とした「北東開発」を設立している。石井との関係をカモフラージュするために、資本金調達を東京佐川急便の早乙女潤に依頼した。早乙女は、代表取締役に就任したが、実際のオーナーは石井であり、経営は庄司が任されていた。

当初、北東開発の事務所は東京佐川急便に置かれていた。が、4月には、千代田区平河町のビルの一室に移転した。

1986年5月、北東開発は、北祥産業から、ついに岩間カントリークラブの虫食いの土地を購入した。

半年後の12月2日、石井会長と渡辺社長の話し合いにより、東京佐川急便に太平洋クラブが所有する岩間カントリークラブの開発会社である岩間開発の全株式600株が売却された。20日後の12月22日、東京佐川急便から北東開発に岩間開発の全株式が譲渡された。

岩間開発も、東京佐川急便の債務保証のもとにノンバンクから資金融資を受け、岩間カントリークラブの開発を進めた。

石井は、並行して別のゴルフ場開発も手がけた。

1986年2月から、北東開発の事業として、茨城県筑波郡谷田部町（現つくば市）の谷田部カントリークラブの開発に乗り出した。

しかし、地権者の同意取りつけに難航したうえに、地価の高騰も手伝って、放置せざるをえなくなった。

谷田部カントリーのゴルフ場開発は、頓挫した形となった。北東開発が東京佐川急便の債務保証でノンバンクから融資を受ける際の名目にすぎなくなった。

1987年6月、すべてのゴルフ場用地の買収が完了した。岩間開発は、県に事前協議の申し出を提出し、無事に同意を得ていた。

〈「ぶざまだ。もう総裁選はあきらめるしかないか…」逃げ腰の竹下登に、金丸信が涙を浮かべて放った“恫喝”とは《昭和政治の密室劇》〉へ続く

（大下 英治／Webオリジナル（外部転載））