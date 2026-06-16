〈「毒を制するには、毒をもってするのが一番いい」「正式に頼んでみますか」…竹下登を救うため、金丸信と佐川急便社長がすがりついた“暴力団会長”の名前〉から続く

「竹下が田中邸に日参して、きっちりと詫びを入れること。それが手を引く条件だ」――。

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竹下登を攻撃していた日本皇民党の稲本総裁は「ほめ殺し」作戦中止の条件について、そう語った。しかし、裏切られた立場である田中角栄の娘・眞紀子が、竹下登を家に入れるはずがない。マスコミの前で門前払いの恥を晒したくないと逃げ腰になる竹下に対し、政界のドン・金丸信がかけた言葉とは。

ルポライターの大下英治氏による『昭和・平成 経済事件秘録 誰も書けなかった「経済マフィア」たちの正体 』の一部を抜粋、昭和政治の裏側に迫る。

◆◆◆

動き出した、日本皇民党・稲本総裁への説得

北祥産業社長の庄司宗信が、渡辺から電話をもらったのはその直後のことである。渡辺は、庄司に、「ほめ殺し」の解決を、石井に頼んでほしいと伝えた。

渡辺は、いつもそうであった。身のまわりのトラブル解決でも、直接石井に電話をして依頼することはなかった。庄司を通しておこなわれた。

庄司の話を聞いた石井は、顔をゆがめた。

「竹下？ 冗談じゃないよ。親を裏切るようなやつを、なんでおれが推せるんだ。おれには、そんなことは考えられない」

石井は、何度も断った。

石井は、田中角栄を脳梗塞に追いこんだのは、竹下が強引に創政会を発足したからだと見ていた。

兄貴分のために指を詰めるほどの信義に厚い石井である。竹下の行為は許せるものではなかった。

庄司は、この問題で、石井と渡辺との仲を持った。ついに、石井は、稲本の説得に腰を上げた。

石井が稲本説得に動き出したのは、10月2日であった。その昼過ぎ、四代目荒虎千本組の電話が鳴った。四代目荒虎千本組は、京都に本拠を置く会津小鉄会（現・八代目会津小鉄）の二次団体である。応接セット脇に置かれた電話は、限られた人にしか知らされていない、秘密回線電話であった。



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三神忠組長が、受話器を取り上げた。

石井会長の声が、聞こえてきた。

石井は、あいさつ抜きで、用件を口にした。

「ターちゃん、たしか日本皇民党の稲本総裁とは、昵懇だね。そこで、頼みがある。じつは、日本皇民党の運動で、竹下さんが大変困っている。わたしは、ぜひ運動を中止してもらいたいと恩義がある人から頼まれた。稲本総裁にお願いしてもらえないだろうか」

石井は、その2カ月前、所用で上京した三神と同乗して、赤坂に近い紀尾井町あたりを走っていた。そこで、街宣運動中の稲本と出くわした。三神が、車から、稲本に声をかけた。三神と稲本は、白神組にいた稲本が、三神が仕切っていた京都太秦の東映撮影所に出入りしていたころから親しい間柄であった。20年来の知り合いである。

三神は、承諾した。

「会長の依頼とあらば、全力で協力いたします」

旧知の人物の説得に稲本の反応は…

石井と三神は、1964年ごろに知り合った。若いころから信心深い石井は、京都、奈良の神社仏閣をよく訪れた。ある人を介して、三神は京都に訪れた石井と知り合った。

会津小鉄会と稲川会が1983年10月に親戚付き合いをするようになり、ますます親交を深めた。

三神にとって石井は、父親にも匹敵する存在であった。三神の事務所には、石井の写真が飾ってあるほどである。

石井も、三神のことをかわいがり、「ターちゃん」と呼んでいた。

石井に頼まれた三神は、ただちに日本皇民党に電話を入れた。

「稲本総裁、運動を中止してもらいたい。じつは、石井会長に依頼を受けたんです」

稲本は旧知の三神からの依頼にも、首を縦に振らなかった。

稲本は、逆に三神に訴えた。

「三神さん、わしらが四国の田舎から出てきているのは、伊達や酔狂で出てきたわけやない。金のためやない。そんなゲスの考えで動いているわけやない。わしらは田中さんを裏切った竹下が、総理大臣になることが許せない。国会議員であることが、許せん。竹下は明智光秀だ。島根に3人送りこんで、竹下登の名前で立候補させたろかと思っとる。そしたら竹下の票が四分の一に減る。落選しよるやろ」

稲本は、取りつく島がないようにまくしたてた。

三神は、とりあえず電話を切った。

すぐさま、石井に電話をかけ、事情を説明した。

石井は、東京佐川急便社長室に電話を入れた。

「渡辺さん、日本皇民党は、本当に竹下を嫌っている。田中を裏切った竹下が、国会議員であることも嫌だといっている。手に負えないよ。あなたは、あんな連中と付き合わないほうがいい」

石井は、手を引きそうな口ぶりであった。

渡辺は、あわてて、再度の依頼をした。

「稲川会会長であるあなたしか、いない。どんなことをしても、説得してください」

「石井会長と会っていただきたい」に即答した稲本

石井は、再度、三神に電話を入れた。稲本説得を依頼した。

大行社の当時理事長に就任していた三本菅啓二が筆者に語ったところによると、渦中の稲本総裁に、石井会長の指示により面会することになった。

大行社は稲川会傘下の右翼団体である。

三本菅は、大阪のホテルで稲本総裁と会い、切り出した。

「わたしが、こうやって来たのは、わかると思いますけど、ある人の使いで来たわけではない。器量不足かもわからないけれど、やはり普通であれば、稲川会のほうから来たんでしょうけれど、お互いに右翼という関係なので、稲川会では、右翼は、わたしら大行社ですので、わたしが来ました」

稲本総裁は、きっぱりといった。

「これまで、誰が来ても断っている」

三本菅は、さらにいった。

「とにかく、石井会長と会っていただきたい」

稲本総裁は、即答した。

「わかりました」

石井・稲本会談の全容

2人はそのとき初対面だったが、1時間もかからずに話がついたのである。稲本総裁の口から出た「わかりました」は、重かった。三本菅は、つくづく石井会長の大きさを感じた。

と同時に、稲本総裁は、山口組と深い関係にある稲川会を無視できなかったのであろう。

稲本総裁は、皇民党事件当時、すでに山口組の宅見勝と兄弟分だったといわれる。

三本菅は、その場で稲川会の石井会長に連絡をとり、石井・稲本会談をセットした。

稲本は、1987年10月2日の夜、赤坂プリンスホテルのひと部屋を借りきった。大島竜萊も供をした。

三神が訪れてくる時間まで、まだ40分ほどの猶予があった。

「ちょっと、お茶を飲んでくる」

稲本が、ソファから腰を上げた。

大島は、居残った。いつ三神らが部屋に来るかわからないからである。

ところが、約束の時間となっても、三神は顔を出さない。それどころか、稲本が戻ってこないのである。

大島は、さすがに気が気ではなかった。

〈おかしいな。これは、探しに行かなくてはならないかな〉

あとで稲本がいうには、稲本が、一階のロビーラウンジに1人で下りたところに、ちょうど三神が、石井隆匡とともに来ていたという。そこで、部屋で話し合う予定を取りやめて、その場で話したという。

石井は、稲本にこういった。

「稲本さん、竹下に対する不満があることは承知しています。わたしがかならず、竹下に田中に詫びに行かせます。そのうえで、おさめてください」

それでも稲本は、難色を示した。

「わたしは、命をかけてやっとるんです。どうしてもやめろというのなら、命を、とってくれ」

石井の表情が、けわしくなった。石井の押し殺したような声に、すごみが感じられた。

「わたしも、命をかけるほどの恩義を受けた人に頼まれている」

石井の気迫は、すさまじいものであった。

石井の覚悟は、岩のように動かぬ稲本をも動かした。

石井は、稲本にいった。

「稲本さん、あなたの顔は潰しません。今回は、この石井の顔を立てて、おさめてもらえませんか」

庄司が、あとで石井から聞いたところによれば、稲本は心のなかで男泣きに泣いた。信念を貫きたいいっぽうで、石井の顔を立てなくてはならない。

葛藤のはざまで、稲本は、「ほめ殺し」を取りやめる条件を出した。

「石井会長の顔を、立てましょう。その代わり、再度いいますが、竹下が裏切った田中さんにきっちりと詫びを入れるのが条件だ。田中さんに総裁立候補のあいさつをすれば、こちらは手を引きます。竹下が田中邸に日参すること、それが条件です」

竹下の田中邸訪問に田中真紀子は…

大島が腰を上げようとしたとき、稲本が部屋に戻ってきた。

稲本がいった。

「もう、帰ろう」

大島はあわてた。

「しかし、まだ、三神さんたちは来られてませんが」

稲本は、微笑んだ。

「話し合いは、もう終わったよ」

「終わったのですか？」

大島は、これまでの緊張感がいきなり膝のあたりから抜けていくかのようであった。

三神は、石井から稲本の条件を聞くと、さっそく、日ごろから好感を抱く「朝日ジャーナル」の記者に、竹下の訪問を教えた。

「竹下さんが、明日にも田中邸に出向くそうだ。記事になるんじゃないか」

「朝日ジャーナル」の伊藤正孝編集長は、朝日新聞政治部に連絡し、情報を知らせた。

TBSテレビには、稲本総裁本人から、竹下の田中邸訪問の連絡が入った。

大島竜萊ら日本皇民党関係者は、いまだ田中派に残っている田中の腹心の二階堂進と山下元利の2人に電話をかけた。

「田中邸の外門を開けて、竹下をなかに入れてやれ」

しかし、大島にはわかっていた。田中角栄の娘である田中眞紀子が、門を開くことはない。竹下への恨みの深さは、底が知れぬほど深い。そのような恨みを抱く田中眞紀子が、竹下が訪問したからといって門扉を開くわけがない。

マスコミへのリークの真相

やはり、日本皇民党に、二階堂側から電話があった。

「根まわしをしたが、（田中家側に）受け入れてもらえなかった」

むしろ、大島らには、そのほうが好都合であった。大島は、何があっても開かない門の前で立ち尽くす竹下の姿を、全国に晒してしまおうと思っていた。だからこそ、マスコミに、10月3日に、竹下登が、目白の田中邸を訪れることをリークしたのであった。

竹下登が、田中邸を訪れることになっていた10月3日、「北祥産業」社長の庄司宗信は、茨城県新治郡千代田町（現かすみがうら市）上佐谷にある千代田カントリークラブにいた。休憩時間に、ニュースを見た。竹下が、田中邸を訪れるところが報じられると思ったからである。しかし、報道では、竹下のことには触れていなかった。そのうち、庄司に連絡が入った。

「今日は、竹下は、田中邸に行かないそうです」

竹下は、その朝7時45分ごろ、田中邸に車を走らせた。が、田中邸前では、大勢の報道陣が待ち構えていた。竹下は、引き返した。門前払いされるところを、押しかけたマスコミの前で晒されたくなかった。そのまま引き返した。

稲本ら日本皇民党は、間に入った三神らに詰め寄った。

「どうなっているんですか！ 約束が、ちがうじゃないですか」

三神は、石井に電話で抗議した。

「会長、冗談じゃないですよ。男と男の約束じゃないですか。約束したことは、実行してもらいたい。稲本総裁は、運動再開も辞さないといってきているんです」

石井は、困惑の様子を隠せなかった。

「かならず、実行させる。しかし、会えないかもしれないよ。門前払いでもいいんだね」

「とりあえず、行かせてください」

田中邸参りは絶対条件

石井から抗議の電話を受けた佐川急便の渡辺社長は、ただちに金丸信に連絡し、田中邸参りは絶対条件であることを伝えた。

金丸は、渡辺に謝罪した。

「すまなかった。竹下君は車を飛ばして行ったのだが、報道陣が多くて行けなかった。わたしが説得して、かならず行かせる。日程は、火曜日6日の朝だ」

金丸は、10月5日の昼、渡辺に電話を入れた。

「竹下が、最後の最後になって、田中邸詣でを迷っている。夜の九時に東京プリンスホテルに来てくれ」

その部屋の予約は、竹下事務所がおこなっていた。

その夜9時から、東京プリンスホテル16階の一室で、金丸、小沢一郎、渡辺、それに、竹下登秘書の青木伊平、さらに、政界のフィクサーとして政治家と佐川や渡辺の間をつないだ元衆議院議員の中尾宏の五者会談がおこなわれた。なお、渡辺と竹下を仲介したのも中尾であった。

竹下は、この夜、このホテルで開かれた竹下派の田原隆の励ます会に出席していた。途中でパーティ会場を抜け出し、16階の金丸たちが密談している部屋が上がった。

渡辺の口から、竹下に、日本皇民党が出した条件の説明がなされた。

「稲本総裁は、竹下さんが田中邸に赴き、詫びることを絶対の条件として出してきています」

「もう、総裁選は、あきらめるしかないか……」

竹下が、肩を落とし嘆いた。

「以前、目白に行ったが、会ってもらえなかった。おそらく今回行ったとしても、だめだろう。それじゃ、あまりのぶざまだ。もう、総裁選は、あきらめるしかないか……」

竹下は、この年の1月1日の午後0時35分、田中邸を訪ねた。が、門前払いを食らわされていた。

じつは、すでに田中家に打診をしていた。この会談の前に、小沢一郎が、田中家に電話を入れた。

「幹事長が、目白訪問をしたいという意向があるのだが、どうでしょうか」

田中家からの信用が厚い、鹿児島県奄美群島選出の衆議院議員の保岡興治が、返答した。

「田中家のほうでは、とてもお会いする状況ではないのでは……」

10分後、竹下本人から電話が入った。

「お会いしたいと思ったのですが。田中家の事情がそうであるなら、遠慮したい」

竹下は、一度断られ、しかも、こちらも遠慮したものを、どうして訪問することができるだろうかという気持ちでいっぱいであった。

金丸が、涙を浮かべて𠮟責した。

「何をいっているんだ。経世会は、あんたを総理にするためにつくった会じゃないか。オヤジに反旗をひるがえし、手弁当でやってきたのも、みんな、おまえを総理総裁にするためだろう。がんばれよ」

再びの田中邸訪問にも扉は開かず…

重苦しい空気が流れた。金丸が、結論を下した。

「まあ、行くだけ行ってみよう。だめならだめで、そのとき考えればいい」

竹下は、金丸らに説得され、考えに考えた。翌朝の午前8時3分、黒塗りのトヨタ・センチュリーで田中邸に乗りつけた。冷たい小雨が、しとしとと落ちていた。

田中と同じ新潟県出身の参議院議員である長谷川信が、そこで待っていた。長谷川は、田中の信用も厚く、田中邸に自由に出入りできる1人である。金丸信は、その長谷川に、田中家との間に入ってもらうことにしたのである。

さらに、長谷川は、東京佐川急便の渡辺社長とも親しかった。

長谷川は、あらかじめ打ち合わせのとおり、竹下より15分ほど前に田中邸に入り、田中眞紀子に、竹下が訪問を求めている旨を伝えていた。

竹下を乗せたトヨタ・センチュリーの運転手は、車を停めると、おもむろに「自民党幹事長」と書かれたプレートを、フロントガラス越しに見せた。

はじめに降りたのは、小沢一郎であった。長谷川に声をかけた。

「先生、先生」

それに竹下がつづいて、長谷川に礼をいった。

「ありがとう」

それから聞いた。

「入れないか」

「いや、入ることはできません」

「では、よろしくお伝えください……。あさって、総裁選に立候補します、と」

竹下はそう伝えると、小沢とともに引き上げた。その間、約30秒というあわただしさであった。

門前に残った長谷川は、TBSの蟹瀬誠一記者の前でつぶやいた。

「急だものな……」

皇民党事件の終焉

しかし、稲本の出した条件は果たした。顔を立てることはできた。約束どおり、稲本は、矛をおさめた。

東京佐川急便の渡辺社長は、収拾費用として10億円を石井に出し、そのうち3億円から5億円が日本皇民党に渡されたとみなされている。

皇民党事件で、三本菅は、フジテレビとNHKとテレビ朝日の三局に出演し、事件について発言した。

三本菅は、事件の終わったあと、稲本総裁と大阪のクラブで2人きりで飲んだ。石井の秘書が、石井の車に乗っているときに、石井がいった。

「政治家が、わたしみたいなヤクザ者と会って飯を食っても、まずいだろ。だから、『お礼に食事を』といわれても断る」

さらにいえば、石井は、何かをしたお礼に金銭を授受することはなかったという。何億円といった富を手にするよりも、そのつながりが、自分の仕事になんらかの形になってつながるということだった。

（大下 英治／Webオリジナル（外部転載））