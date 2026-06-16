フィリピンのマルコス大統領夫妻が5月26日から29日にかけて日本に滞在した。国賓としての来日で、日本政府はマルコス大統領に「大勲位菊花大綬章」を贈与。さらに、天皇皇后両陛下主催の宮中晩さん会では愛子さまや秋篠宮ご夫妻、悠仁さまらからも歓迎を受けた。

【写真多数】フィリピンの青空を自衛隊の最新ミサイルが切り裂く！ 不肖・宮嶋が激写した「日米比バリカタン共同訓練」の写真をすべて見る（全37枚）

なぜ今、日比関係はかように重要になったのか。外交専門家ではないが、その激動の現代史を間近で見てきた報道写真家として語らせていただきたい。（全3回の1回目／つづきを読む）



撮影=宮嶋茂樹

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友好国との軍事的連携を強めるフィリピンの対中国戦略

地図を見るまでもないが、フィリピンは島国である。その数、無人島も含め7000以上。その中にはフィリピンが領有権を主張しながら、中国軍により実効支配され、実質軍事基地化されてしまった「スプラトリー諸島」なども含まれる。

そして、我が国も言うまでもなく島国である。その数、フィリピンの約2倍の1万4000以上。もちろん、その中にはロシアに奪われたままの北方領土や、韓国に不法占拠された竹島、さらに今やその周辺海域は実質的に中国の海と化し、日本漁船が自由に操業できなくなった尖閣諸島も含まれる。

だが、日比が似ているのは、島国であるということと、隣国に島を奪われたという地政学的状況だけである。日本が口先だけの牽制を続けるのに対して、フィリピンの現マルコス政権は、強大な軍事力や核戦力を背景に圧力を強める中国に対し、これ以上、国土を安全、財産を奪われてたまるかという気概を国際社会に見せつけ続けている。

そんなフィリピンにとって、各国軍との連携強化は必須である。そして、この心意気に応えんと、日本はじめ周辺友好国、はては遠いヨーロッパから「援軍」が駆けつけるようになったのである。

フィリピンには、かつて日米両軍に地元フィリピン・ゲリラまで加わり、血で血を洗う激戦を繰り広げたルソン島がある。小野田少尉が30年以上も密林で情報収集活動と遊撃戦をつづけたルバング島や、のちにGHQ（連合国軍総司令部）最高司令官となるマッカーサー元帥が再上陸したレイテ島も、フィリピンの島の一つである。

そんなフィリピンで1993年より始まったのが「バリカタン作戦」と銘打たれた共同訓練であった。これは米比主体による、実弾を使用した、きわめて実戦的な訓練である。

1400人の「日の丸」大部隊が参加

「バリカタン」とは九州のラーメンのようなネーミングだが、タガログ語で「肩を組んで」の意味である。1993年からほぼ毎年のように開催され、日本からも自衛隊が2012年以降オブザーバーとして参加していた。

だが今年、我らが陸海空自衛隊から派遣されたのは、1400人にも及ぶ実動部隊。実に前の大戦から81年ぶりに「日の丸」大部隊が上陸したのである。小銃からミサイルまで携えた大部隊という意味では、これが初となる。

陸上自衛隊からは水陸機動団に第1特科団等。海上自衛隊からは護衛艦「いせ」に「いかづち」、輸送艦「しもきた」、第71航空隊所属のUS−2救難機。そして、航空自衛隊からは基地防空地対空誘導弾部隊等々が、戦後初めてフィリピンに上陸することになった。

なお護衛艦「いせ」には齋藤聡海上幕僚長も乗艦。後にルソン島にも上陸した。この「バリカタン 26」訓練が日本にとっていかに重要なものであるかが計られよう。

重要目的は武器輸出の拡大

さまざまな制約のある国内とは違い、フィリピンは自衛隊も米比軍も心置きなく訓練に集中できる恵まれた環境である。そのうえ、国内ではとてもできぬ長射程の88式地対艦ミサイルなどの「ホンモン」の実弾射撃をすることができる。

日本が大規模な実動部隊をフィリピンに派遣したのは、もちろん極めて早急に対処しなければならん安全保障環境……具体的には中国の脅威に備えて、実戦的統合訓練を積み、敵国に「これ以上の侵略は多大な犠牲を伴い、高くつく」と知らしめるためである。

だが、重要な目的はもうひとつあった。それは、現高市早苗政権が初めて実現させた、殺傷能力のある防衛装備品、つまり武器の輸出である。

もちろん、その相手国には条件がつくのは言うまでもない。北朝鮮や中国に輸出しようもんなら、それは我らを殺傷させる凶器になりかねない。だが、同盟国に輸出すれば、武器の相互運用能力が向上するばかりか、共通の敵に備える一助にもなる。

日本とは地政学的共通点も多く、共通の敵に備えるフィリピンは、まさにその条件に叶うはずである。

日本の国益にもかなう武器の相互運用

かくして日比交渉の机上にあがったのが、海上自衛隊の「あぶくま」型護衛艦3隻と、陸上自衛隊の88式SSM（地対艦誘導弾つまりミサイル）であった。

ともに1988年進水、そして、正式配備されてから既に40年近くが経つ。「あぶくま」型に取って代わって、最新「もがみ」型FFM（護衛艦）の配備も順調に進んでいる。その「もがみ」型も、豪海軍への輸出や共同開発の交渉が進展中である。

また、射程200kmにも満たない88式SSMに代わり、詳細は明らかにされていないが、射程が5倍以上あり、かつ迎撃されにくい、12式SSM（地対艦誘導弾）の能力向上型や25式高速滑空弾も、熊本県の健軍駐屯地や静岡県富士駐屯地への配備が始まっている。

今まで、就役時は250億ともいわれた護衛艦や1発数千万円もするミサイルでも、除籍になれば屑鉄と同じ金額にしかならんかった。それを同志国というより準同盟国とも言っていいフィリピンに、中古価格で払い下げるわけである。

フィリピンの安全保障の向上につながるばかりか、日本との武器の相互運用性が高まれば共同訓練のみならず、有事の際も「友軍」として武器の相互運用性も図れる。さらに、赤字続きの防衛産業の利益率も上がり、武器単価の減少にもつながり、国益にもなる。一石二鳥にも三鳥にもなるのである。

「バリカタン 26」には日本だけではなく、豪・ニュージーランド・加・仏等7カ国から実動部隊が、さらに、韓・越・インドネシア・カンボジア等13カ国がオブザーバーとして参加した。その中には、あの人民解放軍の軍服は見えない。

それもそのはずや。これら大小の武器の銃口砲口は、台湾とフィリピンの間に横たわるバシー海峡に向けられ、照準は海空からフィリピンへ侵入してくる「仮設」武装漁民や「敵上陸部隊」に合わせられていたのである。（つづく）

〈米軍ハイマースの連続発射、自衛隊による実弾射撃も…不肖・宮嶋がフィリピンで激写した「日米比バリカタン」衝撃の瞬間〉へ続く

（宮嶋 茂樹）