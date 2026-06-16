〈「中国に島を奪われてたまるか」日の丸“1400人部隊”がフィリピンに81年ぶりの上陸！ 不肖・宮嶋が密着した日米比「バリカタン」共同訓練の殺気〉から続く

2026年4月から5月にかけて行われ、日米比をはじめ多国籍部隊が一堂に会した合同演習「バリカタン 26」。フィリピンの灼熱のビーチに、戦後初めて1400人の「日の丸」実動部隊が上陸した。

【写真多数】米軍ハイマースの連続発射、自衛隊による実弾射撃も…不肖・宮嶋が密着した「バリカタン共同訓練」の写真を一気に見る（全37枚）

小銃からハイマース（HIMARS）、地対艦ミサイルまで--。実弾が飛び交うその現場を、報道カメラマンの不肖・宮嶋がリポートする。（全3回の2回目／つづきを読む）



撮影＝宮嶋茂樹

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ノルマンディーさながらの実弾射撃訓練

フィリピンの抜けるような青空の下、35度を超える熱線と白いビーチから照りかえす紫外線が容赦なく降り注ぎ、じりじりと肌をこがす。

さらに「ハイマース（高機動ロケット砲システム）」の射撃衝撃波が体に襲いかかる。

実弾射撃を間近で撮影する必要のある取材カメラマンにも、防弾チョッキの着用が義務付けられた。その下は汗がしたたり落ち、頭上には重い鉄パチ（防弾ヘルメット）がのしかかり、背骨が悲鳴をあげる。

ここは羽田から民間機と車を乗り継ぎ12時間。距離的には台湾からバシー海峡を挟んでわずか400kmの、ルソン島北西部沿岸からパラワン島にまで渡る海岸線である。

これらの島々の海岸線で、小は小銃から大は地対艦ミサイルまでの実弾射撃が行われるのである。

海面には標的であるUSV（無人艇）が走り回り、上空には回転翼・固定翼のUAV（ドローン）、フィリピン空軍のUH-60通称「ブラック・ホーク」ヘリや、米陸軍のAH-64通称「アパッチ」ヘリが飛び回り、索敵に余念がない。

ビーチや海岸線には敵兵を模したホップアップ式（実弾が命中すると倒れ、しばらくすると起き上がる）標的が無数に立てられ、砂深いビーチでも自在に動く装軌（キャタピラ）履きの車両が遠隔操作で走り回る。もう気分は1944年6月6日のフランス、ノルマンディー海岸である。

ノルマンディーはこんなに暑くもなかったし、青い空もなかったが。

米国製ロケット砲システム「ハイマース」の威力

早朝から静まり返ったビーチに轟くのは、参加国の中で最大となる1万1000人の兵力と武器を派遣した米軍の海兵隊が放った、ハイマースの連続発射音であった。

このハイマースの実弾射撃だが、不肖・宮嶋はかつてハワイで、また国内だと北海道の矢臼別演習場で目撃したことがある。だが、その破壊力と命中精度をまざまざと目の当たりにしたのは、3年前のウクライナの東部。ロシア軍にしばらく占拠されていた主要都市・イジューム郊外のバラクレアという小さな町であった。

ロシア軍はこの町の物流センターを接収し、大隊規模の司令部と宿営地を築いていた。だが、ウクライナ軍は米軍から供与された「ハイマース」をこの司令部に連続して放ち、司令部は一瞬のうちに瓦礫とロシア兵の死体の山と化したのである。

なぜハイマースは“選ばれ続ける”のか

ハイマースの射程は約100kmだが、その真価は対地・対艦どちらの標的にも対応できる点にある。さらにロケット砲とは名ばかりで、その実態は精密誘導が可能なミサイルそのもの。しかも、通常のミサイルに比べてはるかに小ぶりで安価である。

自衛隊にもMLRS（多連装ロケット砲システム）が配備されており、そちらは1両で12連発発射できるのに対して、ハイマースはキャニスター（発射機）に6発しか装填できず、火力は小ぶりである。

デカいもの、派手なもの好きなアメリカ人がMLRSからハイマースに乗り換えた理由は、その小ぶりな車体ゆえの軽さと機動性からである。実は、このハイマースは、米軍はじめ自衛隊や各国軍に採用されたC-130中型輸送機通称「ハーキュリーズ（ヘラクレス）」に車両ごとすっぽり収まってしまうのである。

この高機動性こそが、地球上ならどこでも6時間で駆けつけると豪語する米海兵隊はじめはじめ緊急展開部隊に主に配備されている理由である。

豊臣秀吉の「中国大返し」の時代から、どんな優秀な兵士や武器でも、肝心な時に適切な場所に配備されんと宝の持ち腐れである。もちろん使われんに越したことないが、ちゃんとした時と場所にあらんと抑止力にもならん。だから、世界中の独立国の軍隊では戦闘訓練と同様、輸送訓練や兵站のための装備充実が真剣に続けられているのである。

当然、陸海空自衛隊も毎年のように長距離機動輸送訓練を行っている。民間フェリーをチャーターし、JR貨物列車まで利用して。

それら訓練は防災訓練にもなる。東日本大震災を例に上げるまでもなく、道路や鉄道、港湾、空港などの交通インフラが途絶えた状況下において、いかに迅速に被災地へ支援物資を届けられるかは極めて重要な課題である。民間ボランティアでは対応が困難な、インフラが途絶した過酷な環境下においても、人命救助や復旧・復興活動を継続できる忍耐力とノウハウは、これら日々の戦闘訓練や輸送訓練を通じてこそ培われるものである。

残念ながら、射程の長すぎるハイマースが洋上の目標に命中したかどうかは肉眼では判断できなかった。だが、84mm無反動砲や迫撃砲、さらに小銃や機関銃の実弾射撃では、逃げ回る標的艇の周りで無数の水柱が立ち上がるのが目撃できた。それはまさに、日本海海戦もかくやというすさまじさであった。

目標真上で破裂する曳火射撃では、目標周辺海域の広範囲に破片をばらまく。あの下に敵将兵がいたなら生き残るすべはないであろう。標的艇の中には直撃で燃料に引火して、炎上してしまったり、航行不能になったりしたのも見受けられた。

こんな訓練は国内ではできない

敵上陸部隊迎撃の一翼を担った我ら陸上自衛隊水陸機動団も、最新式の20式小銃に機関銃、84mm無反動や迫撃砲の実弾射撃で応戦した。とても国内ではできない状況下での貴重な「実戦経験」である。

先代の89式小銃に代わって自衛隊に配備されつつある最新の20式小銃は、砂噛みや水濡れにあってもジャム（弾詰まり）しにくい機能が備わる。この水際のビーチでは、その機能を実感でき、他国軍にもそれを実証できたことであろう。

しかし、地元フィリピン軍をより震撼させたのは、これと時と所をほぼ同じくして行われた米比主体の実動地上戦闘訓練「サラクニブ 26」に、自衛隊が参加した際のことであった。（つづく）

〈自衛隊の地対艦ミサイル「88式SSM」がフィリピンの青空を切り裂く！ 不肖・宮嶋が見届けた「日米比共同訓練」最大の見せ場〉へ続く

（宮嶋 茂樹）