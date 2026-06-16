〈米軍ハイマースの連続発射、自衛隊による実弾射撃も…不肖・宮嶋がフィリピンで激写した「日米比バリカタン」衝撃の瞬間〉から続く

2026年4月から5月にかけて行われ、日米比をはじめ多国籍部隊が一堂に会した合同演習「バリカタン 26」。フィリピンの灼熱のビーチに、戦後初めて1400人の「日の丸」実動部隊が上陸した。

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国内外のメディアの目を最も引いたのは、米軍ハイマース（HIMARS）の轟音でも、ノルマンディーさながらの実弾射撃訓練でもなかった。同時並行して行われた米比共同地上戦闘訓練「サラクニブ 26」、そして自衛隊の地対艦ミサイル「88式SSM」発射の瞬間を、報道カメラマンの不肖・宮嶋が解説する。（全3回の3回目／最初から読む）



撮影=宮嶋茂樹

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自衛隊「16式機動戦闘車」の恐るべき機動性

「サラクニブ 26」には陸上自衛隊第12旅団から約420名と、16式機動戦闘車（MCV）が参加。先の大戦以来81年ぶりに日本の戦車（装輪装甲車だが）が上陸し、実弾射撃までしたのである。

こちらは報道陣に公開されなかったので、防衛省のレポート等からの情報だけでしか判断できんが、この16MCVは74式戦車と同等の105mmライフル砲および機関銃を搭載しつつ、足回りは装軌（キャタピラ）式ではなく8輪のタイヤ履き。驚くべきは、スラローム走行の最中でも105ｍｍ砲が常に目標をロックオンし続け、正確無比な射撃を行い、その反動でも車体がびくともしないことである。

巨大なタイヤを履きながら悪路も難なく乗り越え、舗装路なら時速100km以上で走行できる機動性。実際、16MCVは首都高を走っていることもあるくらいである。

さらに10式戦車より18tは軽い26tという車重は、日本は無論、フィリピンのほとんどの橋を渡ることができる。ちなみにこの16式MCVは航空自衛隊のC-2輸送機に積載でき、与那国島にも上陸したこともある。

「ヘル・ファイアー」ミサイルの実弾射撃も

さらにはるか洋上の目標には米陸軍のAH-64通称「アパッチ」ヘリが対地対艦攻撃もできる「ヘル・ファイアー」ミサイルを実弾射撃。かなり遠方からだが、その光景が垣間見えた。

実は2006年8月8日、不肖・宮嶋は当時ハッサン・ナスララ師が仕切るテロ組織「ヒズボラ」が支配し、IDF（イスラエル軍）が包囲するレバノン南部のスール市で、IDFのアパッチ・ヘリからこの「ヘル・ファイアー」ミサイルを撃たれるという貴重な経験をした。

むろん「動く者は自転車でも人間でもすべて撃つ」というIDFからの警告は、ちゃんと受けていた上でである。IDFは被害を拡大させるために目標を攻撃したのち、犠牲者を救助するため現地人が集まってきたとこを見計らって第2弾をぶちこんでくる。そう知っていたのにもかかわらずである。

ミサイルが着弾したのは、現場にクルマで駆けつけた直後。爆発の瞬間、不肖・宮嶋の目にピンク色の炎が見えたほどの近距離である。その爆発で乗っていたクルマはズタズタになり、頭部からわずか10cmの距離に破片が直撃。しかしもっとショックだったのは、集中砲火を浴び、孤立した町にワシを残して、地元運転手がベイルートに逃げ出してしまったことである。その後の運転手の行方は杳として知れない。

なおヒズボラの指導者だったハッサン・ナスナラ師は一昨年9月、IDFの空爆により死亡した。

新たに目撃された「スティンガー」

さて「バリカタン」に戻る。対空の目標となったのは、回転翼と固定翼双方の無人機。それらの目標を35mm機関砲が次々に撃墜するさまが望遠レンズ越しに目撃できた。

最後は米海兵隊が放った個人携帯型地対空ミサイル「スティンガー」が見事、大型固定翼無人機（UAV）にダイレクト・ヒット（命中）。UAVは炎を上げて爆発、撃墜された。

今回、ここで新たに目撃されたのは、米海兵隊の新型汎用装甲車JLTVの無人砲塔からリモコンで発射された「スティンガー」であった。

このスティンガーは、1978年から10年以上続いたソ連軍（現ロシア）によるアフガン侵攻時、冷戦でソ連と対立していたアメリカがアフガンのムジャヒディン（イスラム戦士）に供与して名を馳せたことでも知られる。

険しいアフガンの山岳地帯でも一人で楽々運べるスティンガーは「ミル（ヘリ）・キラー」として、ソ連軍パイロットを震え上がらせた。これを肩に担いだムジャヒディンが岩陰から飛び出すのが見えれば、すでに遅し。ヘリのエンジン熱に目がけて向かってくるスティンガーから逃れるすべはない。

このスティンガーは、実はNATO軍からウクライナにも供与されている。目下の戦争で、ロシア精鋭部隊としても知られた空挺部隊がさっぱり役に立たなかったのは、部隊を降下させるべきヘリがこの「スティンガー」により次々と撃墜させられたからである。「スティンガー」は高価だが、現在戦場を支配するようになったドローンや有人戦闘機までを相手に生身の人間が戦う手段として、有効だと証明された。

しかし、日本やオセアニアからもこんなビーチにまで駆けつけたフィリピン内外のメディアを最も驚愕させたのは、意外にもすでに旧式になりつつあった陸上自衛隊の88式SSM（地対艦誘導弾）であった。

自衛隊「88式SSM」連続発射の瞬間

今回、初めてフィリピンに上陸した88式SSM。日比間の武器輸出の交渉のテーブルに載せるためのプレゼンとして、なんとしても実弾射撃での命中が期待されていたのである。

かくして小泉進次郎防衛相までが内地からわざわざ民間機と軍用機を乗り継ぎ、このビーチまで「この瞬間」の視察のために駆けつけた。

沖縄の「カリユシ」にも似たフィリピンの酷暑用の民族衣装「バロン・タガログ」で身を固めた小泉防衛相に、フィリピン政府のテオドロ国防相、さらに約100人のフィリピン内外の報道関係者が固唾を飲んで見守る中、現地時間5月6日1023時、北海道からフィリピンに派遣された第1特科団により、立て続けに2発、炸薬装填された弾頭搭載の「実弾」が発射された。

300ｍ離れた撮影ポイントにまで衝撃波が伝わった約6分後、南シナ海75km沖合の標的となった元比海軍の哨戒艦「ケソン」に命中。「ケソン」は大爆発を起こした後、まもなくして転覆、見事撃沈された。これには上空のドローンからのライブ映像を目にしていた小泉進次郎、テオドロ日比両国防相はじめ側近らからも歓声が上がった。

日比両国防相やフィリピン内外のメディアが見つめる中、さらに将来の防衛産業にとっても重要な転換期の機会にもなりうるという強烈なプレッシャーにも屈せず、第1特科団は見事に目標命中、任務を成功させた。

第1弾がダイレクト・ヒットし、ほぼ同時間に着弾した第2弾も想定「目標大型艦」のオントップ通過で命中判定とされた。

小泉大臣もご満悦の様子

この「射撃成功」の事実が我が国の初の武器輸出のはずみにもなるは必定。小泉大臣は「営業」を成功させた手柄にもなり、ご満悦である。陸上自衛隊の「歌姫」との自撮り写真をアップさせて国会で大問題になったのも忘れ、我ら精鋭の第1特科団員との自撮り写真にもご熱心。大臣は自衛隊員らにも大人気で、射撃成功の歓喜と「商談成立かも」の期待からか、日米比軍将兵とも和気あいあい。同盟同志国の連帯強化の役も充分に果たした。

テオドロ国防相の「ぶら下がり」の間に現場を立ち去る小泉大臣に不肖・宮嶋が声をかけても「遠くからご苦労様！」と上機嫌で言葉を返すほどであった。

今回の「バリカタン 26」はまさに武器の見本市の様相も呈した。日米比の連帯と、部隊と武器の相互統合運用性の向上にもつながったのは間違いないであろう。実際に武器輸出まで実現できれば、国益にも叶う。

この訓練の成果と参加各国軍からのメッセージが「武力による現状変更」を企む国際社会の敵にも正しく伝われば、争いごとは避けられるはずである。それが今のところ唯一の戦争を避ける方法だと日本人にも周知されればええんのやが……。

地球上から争いごとが絶える日も、日本がそれに備える必要がない日々もまだまだ遠そうである。

（宮嶋 茂樹）