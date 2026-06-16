「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）

１次リーグＦ組初戦で、日本はオランダと２−２で引き分けた。２度追い付いて、準優勝３度の強豪から貴重な勝ち点１を獲得。２００２年日韓、０６年ドイツＷ杯日本代表の福西崇史氏が日本の戦いを分析した。

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負けなかったことを評価できる結果だ。守らせたら強いオランダから２得点し、相手が守り切ろうとしてメンバーを代えてきた中で追いついたことは、価値のある引き分けと言える。

粘り切れた要因は意思統一だろう。全体で集まって話をし、連続失点をしてはだめだと確認してプレーした。得点されるとばらつきが出てくるもので、点を取らなければとなるＦＷ陣と、連続失点はダメだというＤＦ陣の間で分かれる。

ただ、日本は取られても我慢して、考えを一致させて、こういう戦い方をしていこうと修正できた。そして点を取らなくてはいけないということで、鎌田が前に出始めた。微調整した流れも良かった。

最後に追いついた場面は、まずはファンダイクを越えるように落とした伊東のボールの質が高い。そして、小川がしっかりと合わせた。たたきつけたら鎌田の頭に当たった形だが、逃げるヘディングは小川の得意とするところだ。

中村の得点は久保との連係がよかった。久保が間合いを取り、相手を引き出した。余裕があった中村は、イメージを持って相手への足を出させる引き出し方をした。自信を持っている証拠で、さすがのプレーだ。

パワーやスピードに慣れるまで主導権を握られていた中で、大きかったのが鈴木彩の最初のセーブ。決められて、試合を持っていかれることはよくあることで、陰のＭＶＰと言っていい。鈴木彩は反応が速いし、あのプレーがあったからこそ守備陣に安心感を与えた。

オランダはデヨングが下がり、５バックのような形にもなったが、日本の力を警戒していたということ。上田がデヨングを抑えにいき、久保はファンデフェンにいかず、ガクポと堂安の１対１の方が怖いから、堂安のカバーに徹した。その判断がすばらしい。ただ、足の状態が心配だ。

勝ち点１をポジティブに捉えてチュニジア戦に向かっていけるが、次は勝ち点３を取らなくてはいけないことに変わりはない。ある程度ボールを持てれば、どこを崩すかを選択して、穴を探し出して揺さぶりたい。オランダを相手にここまでできたこと、そして追いつけたことを成功体験にしてほしい。

次戦までの間に、まずはコンディションを回復させること。対策を練りながら、ミーティングを通して課題を修正しつつ、チュニジアにどう向かっていくかをまとめていくだけだ。（２００２年日韓、０６年ドイツＷ杯日本代表＝デイリースポーツ評論家）