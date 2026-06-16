イラン大統領、アメリカとの覚書合意評価も「全ての選択肢に備える」とけん制

イランのペゼシュキアン大統領は、アメリカとの戦闘終結に向けた覚書で合意したことを評価した一方で、全ての選択肢に備えているとけん制しました。

アメリカのトランプ大統領は15日、イランとの戦闘終結に向けた覚書に既に署名したと明らかにしましたが、イラン側からはまだ覚書に署名したとの発表はありません。

こうした中、イランのペゼシュキアン大統領はSNSで「覚書の合意は停戦をして交渉を始めるための重要な一歩だ」としつつも、「戦闘が終結する最終的な合意ではない」と強調しました。

そのうえで「イランは全ての選択肢に備えている」とアメリカなどをけん制しました。

一方、イスラエルのネタニヤフ首相は15日に記者会見を開き、アメリカとイランによる「合意の有無にかかわらずイランに核兵器を保有させない」と強調した上で、「イランとの戦いはまだ終わっていない」と引き続き警戒する考えを示しました。

また、ネタニヤフ氏はイスラエルへの脅威を排除するため「軍はレバノン南部に駐留し続ける」と明らかにし、我々の安全保障を守るため、トランプ大統領と時には意見が合わない場合もあると話しました。