光の“揺らぎ”をまとう限定モデル｢IQOS ILUMA i リミックス｣新登場

加熱式たばこ｢IQOS ILUMA シリーズ｣から、光の揺らぎや色の変化を感じられる数量限定モデル｢IQOS ILUMA i リミックス モデル｣が2026年6月10日に登場。角度によってニュアンスが変わるカラーリングが特徴で、テクノロジーとアートが融合したようなスタイリッシュな仕上がり。いつものIQOSを、より個性的に楽しみたい人にぴったりの限定デザインです。

光の“移ろい”を楽しむ、特別デザインのIQOS





今回の数量限定｢IQOS ILUMA i リミックス モデル｣の一番の魅力は、なんといってもその洗練されたカラーリングにあります。テーマは、光の“揺らぎ”や色の“移ろい”。

見る角度や光の当たり方によって繊細に表情を変える美しいニュアンスカラーは、まるでハイブランドのコスメや上質なアクセサリーのよう。ポーチから取り出す瞬間や、カフェのテーブルにそっと置いたとき、手元をぐっとエレガントに演出してくれます。

リミックス限定モデルは2つの国際的デザイン賞を受賞

トレンドに敏感な大人の女性のファッションにも自然に溶け込み、日常のワンシーンをスマートに格上げしてくれるデザインです。

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ライフスタイルで選べる3つのラインアップ



今回のリミックス モデルは、好みのスタイルや使用シーンに合わせて選べる3つのタイプが展開されています。

IQOS ILUMA i PRIME(プライム):

上質な素材感とデザイン性を極めたフラッグシップモデル。

ワンランク上のこだわりを持ちたい方に。



IQOS ILUMA i(イルマ):

お馴染みのスタイリッシュなスタンダードモデル。

バランスの良い使い心地を求める方に。



IQOS ILUMA i ONE(ワン):

持ち運びに便利な一体型コンパクトモデル。

荷物をミニマムにまとめたいお出かけ派の方に。

どのモデルも｢IQOS ILUMA i｣ならではのスマートな操作性はそのままに、美しいリミックスカラーを纏っています。自分のライフスタイルに寄り添う最適な1台が、毎日のリラックスタイムをより快適で心地よいものにしてくれます。

主要コンビニでも6月23日から順次発売

6月10日からのIQOSオンラインストアや公式ショップでの先行発売に続き、6月23日からは全国の主要コンビニエンスストアや一部たばこ取扱店でも順次発売が開始されます（※プライムを除く）。お仕事帰りやお買い物のついでに、いつものコンビニでサクッと手に入れられるの手軽さが魅力です。

また、全国4店舗のIQOSストアでは、この発売を記念した特別なディスプレイも展開中。世界観を体感しながらお買い物を楽しむのもおすすめです。

毎日使うものだからこそ、妥協せずに｢本当に素敵｣と思えるものを選びたい。そんな大人世代のこだわりを満たしてくれる｢IQOS ILUMA i リミックス モデル｣。

数量限定のため、売り切れ次第終了となる特別なコレクションです。光によって表情を変える美しいデバイスを手に、あなたの日常を新しくリミックスしてみませんか?