＜弱小チーム、去るべきは？＞あこがれのバスケ部へ！いざ活動がはじまると…ショック【第1話まんが】
私はスミレ。夫と中1の娘アイと3人暮らしをしています。アイは小さいころからずっとアニメが大好きでした。最近になってバスケのアニメにドハマりして、中学生になったのを機に、バスケ部にも入部しました。「バスケなんて初めてだからうまくできるかな」とドキドキしていたようですが、初心者ながらも頑張っているようです。しかし最近になって、部活に対して何やら少しずつ不満が出てきたのだそう。親としてアイの話を聞いてあげなければいけないなと感じています。
私が夕食の準備をしていると、部活を終えたアイが帰宅しました。アイは少し元気がない様子で自分の部屋へ入っていきました。私は、その背中を心配そうに見つめてしまいました。最近のアイは、なんだか元気がないのです。学校で何かあったのでしょうか。
最近のアイは、家で部活の愚痴を言うことが多いです。なんでも……部活で真面目に取り組んでくれない子がいるそうなのです。バスケは好きだけど、みんなが真面目に練習してくれなくて張り合いがないと言っていました。
中学生になった娘のアイは、アニメにあこがれてバスケ部に入部しました。
しかし最近は、家に帰ってきても元気がない様子なのが気になります。
部活の愚痴をこぼすようになったのです。
どうやら真面目に練習しない部員が多く、バスケは好きだけれど張り合いがないことに不満を感じているのだそう。
ケイタは「時間が解決するのでは」と言いますが、私はアイの様子が心配でたまりません。
朝も元気のないアイを見て、早く部活が楽しくなってほしいと願うばかりでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
私が夕食の準備をしていると、部活を終えたアイが帰宅しました。アイは少し元気がない様子で自分の部屋へ入っていきました。私は、その背中を心配そうに見つめてしまいました。最近のアイは、なんだか元気がないのです。学校で何かあったのでしょうか。
最近のアイは、家で部活の愚痴を言うことが多いです。なんでも……部活で真面目に取り組んでくれない子がいるそうなのです。バスケは好きだけど、みんなが真面目に練習してくれなくて張り合いがないと言っていました。
中学生になった娘のアイは、アニメにあこがれてバスケ部に入部しました。
しかし最近は、家に帰ってきても元気がない様子なのが気になります。
部活の愚痴をこぼすようになったのです。
どうやら真面目に練習しない部員が多く、バスケは好きだけれど張り合いがないことに不満を感じているのだそう。
ケイタは「時間が解決するのでは」と言いますが、私はアイの様子が心配でたまりません。
朝も元気のないアイを見て、早く部活が楽しくなってほしいと願うばかりでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙