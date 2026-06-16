2002年の日韓W杯でトルシエ監督率いる日本代表の主将を務めた森岡隆三氏は、J1から数えて4部相当にあたるJFL・クリアソン新宿のアカデミーヘッドオブコーチングとして、若手世代の指導にあたっている。森岡氏に、現在の心境、そして自らのサッカー人生について、改めて振り返ってもらった。【取材・文＝白鳥純一】（全3回のうちの第3回）

【写真】“日本代表でプレーする未来を、遥か彼方の遠い世界だと思わないでほしい”と語る森岡隆三氏の、「クリアソン新宿」のアカデミーでの指導風景

「自分がプロの舞台や日本代表でプレーする未来を、遥か彼方の遠い世界だと思わないでほしい。高い目標をイメージするだけでも、そこに近づける可能性は間違いなく高まる。その大切さを伝えるようにしています」

インタビューに応じる森岡氏

桐蔭学園高校を卒業した森岡氏は、Jリーグ開幕2年目の1994年に鹿島アントラーズに入団。この年は、怪我によりわずか1試合の出場にとどまったものの、1995年途中に清水エスパルスへのレンタル移籍（その後完全移籍）をきっかけにチャンスを掴むと、日本を代表するDFへと成長を遂げた。

「僕が高校3年生の時、日本代表がW杯出場を逃してしまった『ドーハの悲劇』があり、W杯の日本誘致に向けた活動も盛り上がりを見せていましたけど、個人的には『本大会にすら一度も出られていない日本で、果たして本当にW杯を開催できるんだろうか？』と、どこか半信半疑だった記憶がありますね」

日本代表は縁遠い存在だった

だが、森岡氏が高校卒業を目前に控えた1994年1月、横浜国際総合競技場（後の日産スタジアム）の建築が着工された頃から、その機運は次第に高まっていく。

「地元の横浜に凄く大きなスタジアムの建設が始まると、友人が『もしW杯を誘致できたら、あそこで試合をやるらしいぞ！』と教えてくれて。W杯の日本開催が現実のものになりそうな状況に不思議さを感じつつも、自ずと気持ちは昂りました」

同年にJリーガーとしてのキャリアを歩み始めた森岡氏は、プロ入り2年目の1995年にはU-20日本代表に選出。チームのベスト8入りを支えた。

さらに翌1996年には、W杯の日本開催が正式に決定。7月のアトランタ五輪では、後の日韓大会優勝メンバーが揃うブラジル代表に1対0で勝利を収めるなど、日本サッカーは自国で開かれるW杯を追い風にして、世界との格差を急速に縮めていった。

しかし、清水エスパルスのレギュラーポジションを掴んだ森岡氏にとって、日本代表はまだまだ縁遠い存在だったそう。

「選手としての自分の力量にはそれなりに自信がありましたけど、ユース世代で主力を担った選手がステップアップし、やがてW杯の大舞台に立つと思っていたので、ユース代表で出場機会が得られなかった僕には、チャンスがないと思っていました」

「自分はまだまだやれる」と思った

そんな言葉を体現するかのように、日本代表がW杯初出場を決めた『ジョホールバルの歓喜』も、ファン目線で妻や友人とテレビで見守っていたというが……。

森岡氏のサッカー人生は、A代表に初選出されたのを機に大きな変化を遂げていくこととなる。

「代表選出の一報を受けた時は、本当に驚かされて。会見で『もし、僕が監督なら自分を選ばない。まだまだ圧倒的に（召集が）早すぎると思います』とコメントしましたけど、日本代表に声をかけていただき、そこで初めてチームのことを意識したくらい、僕にとっては『寝耳に水』な出来事でした」

1999年3月のブラジル代表戦（国立・0対2）でA代表デビューを飾った森岡氏は、スタジアムで見た満員の観衆が国歌を歌う姿や、国を背負う責任の大きさにこれまでにない重圧を感じながらも、その立場に相応しいプレーヤーになれるようにと決意を新たにすると、続く6月のベルギー代表戦（国立・0対0）では90分間プレーし、MVPも受賞。

「ベルギーの選手は個人の技術はもちろん、判断が優れていてミスも少なく、1対1で挑んでもなかなかボールが取れないなと感じました。確かにMVPをいただきましたけど、嬉しさよりも『自分はまだまだやれる、やらなきゃならない』という気持ちの方が勝っていました」と、森岡氏は2年後の日韓W杯で再戦する強豪との対戦で、さらなる自信を深めた。

「フラット3」で守備の重要性を知ってもらえた

自国開催のW杯に向けて招聘されたフランス人指揮官のフィリップ・トルシエ氏は、「3-5-2」のフォーメーションを採用し、強靭なフィジカルを持つ相手選手を、数人のゾーンディフェンスで止めることを目指した。そんな中、3人のセンターバックが横一線に並びラインを上げ下げし、オフサイドトラップで相手の攻撃を封じ込める「フラット3」と呼ばれる戦術は、連日メディアでもその名前が取り沙汰され、話題を呼んだ。

「当時の僕は、どちらかというとDFの割に足元の技術と、駆け引きやラインの調整で相手を封じるスタイルが好みで、足の速さも身体の強さもさほど持ち併せていませんでしたから、堂々とフライングができるサッカー以外の競技をやっていたら、おそらく守備を任されることはなかったんじゃないかと思っています」

チームの命運を握る戦術を3バックの真ん中として支えた森岡氏は、やがて代表に欠かすことのできないプレーヤーに。

「ボール一転がりでの、DFの3人が阿吽の呼吸で動けるぐらいになるまで、何度も繰り返しトレーニングを積み重ねて。今振り返ると『よくまあ、あれだけ徹底してやれたな』と感じますよ。僕にとって『フラット3』は本当にやりがいのある戦術でしたけど、これをきっかけに、日本サッカー全体が守備に目を向け、その概念や重要性が多くの人に広まったような気もするので、ピッチ外での影響も大きかったんじゃないかと思います」

とにかくもっとサッカーが上手になりたい

1999年のワールドユース選手権ではスペインに次ぐ準優勝。森岡氏がオーバーエイジ枠で出場したシドニー五輪ではベスト8に進出するなど、日本のサッカーは着実に進化を続けていたが、それでも世界トップレベルとの実力差を思い知らされる場面も少なくなかった。そんな中、「自分たちの立ち位置を把握しつつも、さらに上を目指せる確かな手応えを感じ、僕らにとって苦い薬のような時間だった」と振り返るコパアメリカ（1999年6〜7月・パラグアイ）での敗戦（1分2敗のグループ4位）は、今も森岡氏の記憶に深く刻まれているという。

「当時はまだスマートフォンがなかった時代だったので、試合前にはテルくん（伊東輝悦）と、ファッション誌や時計の雑誌を見ながら『日本代表に選ばれたから、そろそろ一個くらい時計が欲しいな』などと悠長に話していたんですよ。でも、パラグアイ代表に0対4で惨敗すると、『時計とかどうでもいいから、とにかくもっと上手くなりたい！』と二人の目の色が変わって。状態の悪い芝生でも動ける南米の選手たちに刺激され、帰国後に斉藤俊秀くん（現、日本代表コーチ）と砂浜でトレーニングに励んだりして、『少しでもその差を埋められるように』と意識が変わるきっかけになりました」

日本を担うリーダーを育てたい

2002年に行われた日韓W杯のメンバーに選出され、チームの主将も任された森岡氏だが、春先に患った肉離れが尾を引き、本戦では負傷交代したベルギー戦での71分間の出場にとどまり、初の決勝トーナメント進出に沸くチームの中で、一人取り残されたかのような虚無感を味わった。

「僕にとって日韓W杯の話題は、ずっとトラウマ的なものでした。大会後も故障で思うようなプレーができなかったり、好調だった時のイメージが残っていて、そのギャップに苦しんだりもしました。あとは怪我をせずにW杯を終えて、『もし、ヨーロッパのクラブに行けていたら、その後の人生はどうなっていただろう？』と叶わなかった夢に耽ってみたりもして。過去の自分を追い求める日々から抜け出すまでに、5年くらいの時間がかかったような気がします」

2008年に京都サンガで現役を退いた森岡氏は、京都サンガU-18やガイナーレ鳥取の監督を経て、現在はクリアソン新宿のクラブリレーションズオフィサーや、アカデミーで後進の育成に携わっている。

日本を背負うリーダーの育成を目指す

「アカデミーで関わった子供たちが少しずつ成長していく姿を見るのが本当に嬉しくて。クラブを巣立った選手たちが、社会のさまざまな場所で躍動することが今から楽しみですし、そういった活動の延長線上にクラブの昇格や優勝といった目標もあるのかもしれません」

そして森岡氏は、指導者としての思いをこう続けた。

「トップチームで活躍できるような選手の育成ももちろん大切ですが、残念ながら全員がプロの選手として活躍できるわけではありません。子供達が将来自立し、豊かな人生が歩めるようにすること。そしてさまざまなジャンルで日本の未来を引っ張っていくようなリーダーを育成していくことも目指して、日々子どもたちと向き合っています」

第1回【「僕のW杯は終わってしまった……」トルシエジャパンの主将「森岡隆三氏」が明かす“代表メンバー発表”直前に味わった絶望】では、サッカー元日本代表の森岡隆三氏に、自身が主将を務めた2002年の日韓W杯について、当時の心境などを詳しく伺いました。

ライター・白鳥純一

デイリー新潮編集部