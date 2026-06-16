北中米W杯を戦うサッカー日本代表26名が選ばれた5月15日、かつてトルシエジャパンの主将を務めた森岡隆三氏は、新宿区内のオフィスで日本代表の発表会見を見つめていた。

「負傷した三笘君の落選は少し状況が違うけれど、僕がかつて味わった悪い意味での心のざわつきを思い出すようで、何とも言えない悲しい気持ちになりますね」

今から遡ること24年前――。日韓W杯が行われた2002年に、森岡氏のサッカー人生を語る上で、欠かすことのできない瞬間が訪れた。森岡氏本人に、当時を振り返ってもらった。【取材・文＝白鳥純一】（全3回のうちの第1回）

【写真】“日本代表でプレーする未来を、遥か彼方の遠い世界だと思わないでほしい”と語る森岡隆三氏の、「クリアソン新宿」のアカデミーでの指導風景

元日の天皇杯で、清水エスパルスの一員として優勝を手にすると、その喜びも束の間、イングランドに渡りプレミアリーグ・トッテナムの練習に参加。W杯後のキャリアアップも見据え、その歩みは順風満帆であるかのように思えた。だが、1月末〜2月頭月のJリーグ開幕を控えたキャンプで、肉離れによる戦線離脱を余儀なくされると、復帰に向けて懸命なリハビリを続けている最中に、まさかの再発。

インタビューに応じる森岡氏

「僕のW杯は終わってしまった……。これまで積み重ねてきたものは何だったんだろう？」と、森岡氏は虚無感と絶望に苛まれた。

連日メディアに追われて、心身の疲労は限界に

「まだW杯までの時間は残されていて、周囲からは『間に合うから大丈夫』と背中を押してもらいましたけど、これまでもいろんな怪我をしてはいましたが、肉離れは初めてで、当然再発も経験したことはなく、どうすればしっかりと治るのか、焦りを感じずにはいられませんでした」

しかし、内に潜める不安な思いとは対照的に、チームの中心を担う森岡氏に寄せられる期待は日に日に増していった。

心身の疲労が限界に達した森岡氏は、チーム、クラブに許可を取り、同じ時期に負傷しリハビリをしていた斉藤俊秀氏（現、日本代表・ナショナルコーチングスタッフ）と共に石垣島に出向いて、リハビリに励むことに。

「今思えば、よくチームが許してくれたと思いますよ」と回顧するが、落ち着いてサッカーと向き合う環境を手にした森岡氏のコンディションは徐々に上向き、代表メンバー発表5日前のナビスコカップ（現、ルヴァンカップ）で、何とか実戦復帰を果たした。

「約半年ぶりのプレーだったこともあり、相当試合感覚が鈍っていて。怪我が治ればすぐに普通にプレーできると思っていたので、試合に出場したことは嬉しかったですが、同時に不安で仕方なかったことを覚えています」

そして、森岡氏が懸命なリハビリに努める中、代表メンバーが発表される運命の5月17日が訪れた。

他の選手の分までやらないといけない

「僕の気持ちに余裕がなかったせいで、記憶が曖昧なところもありますが、静岡の自宅でテレビ中継を見ていて。僕の名前が呼ばれると、妻が『良かったね』と声をかけてくれて、肩の荷が下りたような感覚を味わいました」

安心したのも束の間、程なくスーツに着替え、会見が行われる清水市内(当時)

のホテルに出向くと、そこには夥しい数のカメラが森岡氏を待ち構えていた。

「前年に自国開催のコンフェデレーションズカップも経験していて、注目度の高さはそれなりに感じていましたけど、目前にW杯を控えた中での会見は、報道陣の眼差しが真剣そのもので。極限に張り詰めた緊迫感に『今年の代表の試合に出ていないのにも関わらず選んでもらったからには、他の選ばれなかった選手のぶんまでやらないと……』と一層身の引き締まる思いでした」

本番が刻々と迫る中、森岡氏はキリンカップのスウェーデン戦（2002年5月25日・国立）で、約7か月ぶりに戦線に復帰。先発メンバーに名を連ね、74分までプレーした森岡氏の「ピッチに戻ってこられた」という安堵感は相当なものだった。帰りのバスの、窓越しに見たワールドカップ仕様の青く光る東京タワーに、本戦への思いはさらに昂った。

恐れはなかった ベルギー戦

史上初の自国開催のW杯が幕を開け、日本代表は初戦で「赤い悪魔」の異名を取るベルギー代表（2002年6月4日・埼玉）と顔を合わせ、森岡氏は3バックの一角として先発復帰を果たす。

「ホームのサポーターの後押しがあったからか、不思議と恐れはありませんでしたが、ベルギー代表は3人のDFがラインをコントロールしながら動く僕らの戦い方を本当に研究しているなと感じました。ラインを上げようとしたところを2列目からランニングされて、上手くサイドを突かれてクロスボールを上げられてしまったり、そのこぼれ球を拾われシュートを打たれたりと。が、ただ最後のところで皆でしっかり抵抗できた、のでなんとか凌ぐことができました。」

前半をスコアレスドローで終えた日本代表だが、セットプレーの流れから、ヴィルモッツ選手のオーバーヘッドで先制点を奪われ、リードを許す展開に。

「ラインの綻びは多少あったものの、ものすごいシュートを決められてしまった」と唇を噛んだが、すぐに鈴木隆行選手、稲本潤一選手のゴールが決まり、今度は日本代表がリードを奪った。

そんな中で「試合中に相手と衝突したのが原因なのか、徐々に左足が痺れてきて、嫌な痛みを伴い、途中で感覚がなくなってしまった」森岡氏は、71分に負傷交代。チームはその後、ベルギーに同点ゴールを許し、2対2の引き分けで初戦を終えた。

地元・横浜での初勝利をスタンドから見守る

「勝ち点1を手にしたことで強豪国と対等にやれる手応えを掴んだ」という森岡氏は、続くロシア戦に向けて調整を続けていたが、試合前の練習で足の痺れや違和感を覚え、脂汗が止まらない状態に。生まれ育った横浜で行われるロシア戦は、森岡氏はベンチにすら入れず、スタンドの上から戦況を見つめることとなった。

「ロシア戦はみんなのパフォーマンスが本当に素晴らしくて、『絶対に勝てる』とどこか安心しながら見ていられました。特に僕と代って入ったツネ（宮本恒靖）は絶好調でした。素晴らしい集中力を発揮してDFをまとめていて、自分が見ていても理想のプレーぶりで、一気に置いてかれたような気がしましたね」

その森岡氏の言葉通り、51分に稲本選手が奪った得点を守り切った日本代表は、史上初のW杯初勝利をマーク。

「ホスト国が予選で敗れたケースは一度もなかった（当時）ので、国民の皆さんの期待に応え、勝利を掴んでグループステージ突破に近づけたこと。そして個人的には決勝トーナメントに進めば、『また自分が試合に出られるのでは？』という期待感もあって。とにかく嬉しかったです。試合後のロッカールームでは、挨拶に来られた小泉純一郎首相（当時）と森喜朗さんに、ゴンさん（中山雅史）が『（2001年夏場所の貴乃花関優勝のように）感動しましたか？』と問いかけたりして、これまでにないくらいのお祭り騒ぎでした。」

第2回【日韓W杯で史上初のベスト16進出も…トルシエジャパンの主将「森岡隆三氏」が背負ったトラウマ 「W杯後は負傷続きで給料より税金の支払いの方が多い月も」】では、トルシエジャパン時代のサッカー日本代表の主将を務めた森岡隆三氏に、日韓W杯でのチュニジア戦、そして決勝トーナメント第1戦のトルコとの壮絶な戦いへの思いや、さらにその後のサッカー人生について、より深く話を伺っています。

ライター・白鳥純一

デイリー新潮編集部