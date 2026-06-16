ネスレ日本が発売する「キットカット」の包装袋に「一駅手前でおりて歩くと結構リフレッシュできるよ♪」という一言が印字され、これに対して一部から反発が出て話題になっている。

反応は主に、地方在住者からの「一駅手前が10km先ですが……」といったツッコミや「このコピーを考えた人は都会人の発想で提案をしている」という、半ば呆れぎみの考察が多かった。その一方で都会在住者からは「（こうした反応は）田舎者の被害者しぐさだ」といった反論も見受けられた。【中川淳一郎・ネットニュース編集者】

【写真】時間帯によっては高校生利用率が90パーセント以上…唐津線「厳木駅」の長閑すぎる駅舎

違いすぎる生活スタイル

ネスレ日本の本社は神戸で、東京支社も天王洲という都会にある。マーケティングには定評がある大手企業なので、電車が走っていない地域や、駅間の距離がある札幌以外の北海道全域や、その他、地方の1時間に電車が1本しかないエリアにはこのパッケージの商品は置かないのかもしれない。他方、「最寄り駅より一駅手前で降りて歩いて帰る」ことを推奨するダイエット本は少なくない。「一駅歩く」という言い回しが、健康を促進させる運動の定型になっているのは事実だろう。

一駅歩くのは容易ではない地域も

だが、地方の人でもネット通販でたまたま購入することはあるだろうし、全国レベルで話題になることが多い「お菓子」というジャンルなだけに、若干の配慮は必要だったかもしれない。というわけで、本稿では「都会と田舎の違い」の特徴的なものを挙げていく。

Yahoo! JAPANが2016年に発表したレポートでは、「日本は2つの国からできている」と結論づけられた。東京人は年間860回ほど電車に乗るが、大阪・神奈川ですらその約半分。多くの地方の人は年間十数回乗る程度だという。タクシーに関する検索は東京だけが突出して多く、地方はクルマのメーカー名の検索が多いが東京は少ない、といった結果が発表された。メーカー名検索は購入を検討しているからだ。

生活スタイルが違い過ぎて、互いに理解ができない部分が多い。だが、広告や商品企画は東京発が多いため、ついつい東京目線になってしまう。それが今回のネット上のざわめきに繋がった。以下、都会と地方の違いを見てみよう。

大人がいない満員電車の謎

【鉄道・駅の感覚が違う】

これが今回の件と大きくかかわっているのだが、地方は電車の本数がかなり少ない。JR山手線など3分に1本来る時間帯もあるわけだし、主要な私鉄や東京メトロも5分に1本という過密ダイヤとなっている。だが、地方では1時間に2〜3本あれば御の字である。JR北海道管内では1日3〜4往復だったり、かつては1日1往復という路線もあった。そのため、電車に乗る場合は、「絶対にそれを逃してはならぬ」という覚悟を持たなくてはならない。

たとえば、筆者は東京から引っ越し、現在佐賀県唐津市に住んでいるが、引っ越してすぐの頃に佐賀駅と西唐津駅を結ぶJR唐津線に朝の時間帯に乗ると、その乗客の年齢層の偏りを、不思議だなと思って眺めていた。とにかく高校生率が90％超ということがあるのだ。途中駅から乗ってくる生徒がすでに乗っている生徒に「おはよー」などと挨拶をしている。そして「厳木（きゅうらぎ）」という駅でゾロゾロと高校生が降り、車内は閑散とする。この駅近くに、「厳木高校」という県立高校があるのだ。この電車を逃すと遅刻をしてしまう。だから高校生だらけなのである。大人があまり電車を使わない理由は、基本的にはマイカー通勤だからである。

一駅歩くと言っても

なお、唐津発の唐津線の「上り」の終電は21時38分であり、佐賀市から来る人はこの時間に間に合わせて飲み会を終えなければならない。「下り」は佐賀駅22時40分発なのだが、ある時、佐賀駅から唐津に向け、この電車の終電に乗った。気づいたら終点の西唐津で、筆者が住む一駅前の唐津駅まで歩こうかとも思ったのだが、駅名的に近そうな雰囲気の西唐津・唐津間ですら、2.7kmあり、さすがに歩くのもキツく、タクシーを呼び（駅の前で待っていないのである）、約1300円を支払って帰ったのである。だからこそ「一駅歩く」と言っても「霞ケ関・日比谷ってレベルじゃねーんだぞ」「永福町で降りて、普通列車が急行の待ち合わせをしている間に西永福まで走れば普通列車より先に着くってレベルじゃねーんだぞ」と言いたくなるのだ。

【「車がないと死ぬ」は大袈裟ではない】

これは高齢者が事故を起こすと、「免許返納しろ！」の大合唱がネットで発生することにも関係するのだが、その際に地方民から必ず「車がないと生活できない」という声が出る。「車がないと死ぬ」とまで言う人もいるが、これは事実である。何しろ家から歩きで行ける店がないのだ。「車がない時代は生きていたろ？」と言うかもしれないが、当時は歩いて行ける距離に売店があったうえに、バス網があり、移動ができたのである。

今となっては車がなければ職場にすら通えなくなるし、我が子を習い事・塾、いや、学校にすら行かせられない。自転車に30分乗って通う生徒もそれなりにいるが、山の方の家に帰る時はまさに苦行である。住宅の販売チラシを見ると「JR〇〇駅徒歩48分」なんて表記も普通のことだ。

【地域の寄り合いや祭りの参加が大事】

「今日は地域の寄り合いのために酒とつまみを買わなくてはいけません」と言われることもあれば、「7月の祭りの準備のため、5月を過ぎると夫は毎週末、笛や太鼓の練習や山車づくりのために出ていくから育児がワンオペになる」などと聞くことがある。それだけ地元では行事が大事なわけだ。

ほかにも消防団の会合やら飲み会もあり、マンションで隣に住んでいる人が誰だか分からない、なんてことは主要駅近くの新しいマンション以外はあまりない。だから本当に「家の鍵はかけん」なんてことも普通に言う。まぁ、最近はトクリュウの存在もあり、用心するようにはなっているが。

キラーコンテンツは訃報欄

【地方新聞が重要な情報源】

都会の人は全国紙を取っていることが多いだろうが、地方では地方紙の影響力が強い。それは地元の情報を知っていることが重要だからである。自分が住む市町村の情報に加え、近隣市町村で何が起こっているかは極めて貴重な情報となる。

さらには知人が取材をされたり、掲載された場合、それは地元民にとっておおいなる話題となるからだ。地方紙の場合、同窓会の時の集合写真が掲載される欄もある。これが「載ったね！」「見たよ！」といった重要なコミュニケーションのきっかけとなる。誕生日を迎えた子どもの紹介があったり、卒業する小学6年生の集合写真すら掲載される。さらには、地方紙の社員が言うのがコレだ。

「ウチのキラーコンテンツは訃報欄です」

同じエリアの人々の人間関係が重視されるだけに、誰が亡くなったかを把握していることは極めて重要なのである。新聞を取っていない人は購読者に連絡をし、その欄の写真を撮ってメールで送ってくれないか、とすら言う。

【「〇〇はもらうもの」という感覚がある】

私が住む佐賀県の場合は豊富にとれるものは知人からもらえがちだ。具体的には海苔、ミカン、米である。あとは釣りが好きな人が多いため、大量に釣れた魚を近所の人が突然持ってきてくれたりもする。だから、「海苔は買うものではない」「ミカンは滅多に買わない」「肉はスーパーで買うけど、魚は買わない」なんて発言になる。

他にも多数の都会と地方の違いは存在するが、キットカットの今回の件は、様々な企業のマーケティング活動で「地域差」を理解するにあたり重要なケースとなったのではなかろうか。

ネットニュース編集者・中川淳一郎

デイリー新潮編集部