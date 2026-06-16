◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＧ組 ベルギー―エジプト（１５日、シアトル競技場）

４大会連続１３度目の出場のベルギー（ＦＩＦＡランク９位）はＷ杯初勝利を目指すエジプト（同２９位）と１―１で引き分けた。

先手を取ったのはエジプト。前半１９分、中央でボールを受けたアシュル（アルアハリ）の強烈なミドルシュートがゴール左に突き刺さり、先制を許した。

その後も、エジプトのカウンターを主体とした堅守の前に攻めあぐねる時間が続いたが、後半２１分、直前に交代で入ったルカク（ナポリ）のファーストタッチがエジプトＤＦハニ（アルアハリ）にあたり、オウンゴールを誘発。ラッキーな形で引き分けとした。

前回大会では１次リーグ敗退に終わったベルギー。ナポリやローマを指揮したリュディ・ガルシア監督を招請し、再起を図る。開幕戦は直近７大会で５勝２分と、持ち前の強さを発揮した一戦。最高順位の３位声を目指す戦いが始まった。

次戦は２１日（日本時間２２日４時）にイランと対戦する。

◆ベルギー（４大会連続１５度目） ＦＩＦＡランク９位。Ｗ杯最高成績は２０１８年大会の３位。欧州選手権最高成績は７２年の４位。２５年１月からリュディ・ガルシア監督（６２）が指揮。主な選手はＧＫクルトワ（Ｒマドリード）、ＦＷトロサール（アーセナル）。欧州予選は５勝３分けの無敗で突破。首都ブリュッセル。人口約１１５０万人。