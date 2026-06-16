ソフトバンクの育成3年目、佐倉侠史朗内野手（20）は、プロの世界で生き残るために長打を追求している。意識を変え、練習を工夫した結果、打球速度が急上昇。NPBトップクラスの181キロを叩き出した。2ストライクからでも強くスイングすることも心がけている。また、昨秋ドラフトで1位指名され、決断の行方が注目される同学年の佐々木麟太郎（米スタンフォード大）への思いも明かした。

佐倉は入団3年目を迎え、極めるべき道を明確にした。今季のファーム・リーグが開幕直後、3試合出場しレベルの違いを痛感。追い付き、追い越すために「2ストライクからでも長打が狙えるような打撃」をテーマに設定した。追い込まれると三振を恐れ、当てにいく打撃が多くなってしまう。その気持ちは誰にでもあると言いながら「三振がダメだとは思っていない。リスクがあっても、しっかり振っていく」と誓いを立てた。

4月末の打撃に特化した練習期間から、実戦で長打力を発揮できる練習に力を入れている。打撃マシン使用時には球種をミックスしている。「狙っている真っすぐは絶対に捉えて、球種が分からない中での変化球も当てるだけにならずしっかり振る」。またチューブを使った練習にも取り組み、体重を前に逃がさず、後ろにためた状態で振る意識を強めた。スイングの回旋が速くなることで長打力アップにつながると考えている。

狙いを明確にして振り込んだ結果、最も成果が表れたのが、181キロを記録した打球速度だった。菊池拓斗R＆Dグループスキルコーチは「NPB全体でもトップ10から20に入る数値。それを出せるポテンシャルを持っているのが凄い。4月から10キロ以上、上がっている。一皮むけた」と称える。努力の成果は着実に表れ、6月14日のファーム・リーグ阪神戦では公式戦初本塁打となる3ランを放った。

高校時代には「BIG4」と呼ばれて注目を集めた。花巻東でライバルだった佐々木麟太郎が昨秋ドラフトで1位指名された。同じ左打ちの内野手。入団するか否か気になるのが本心だが「僕に一番関係があるかもしれないけど、僕のやることは変わらない」と淡々と口にした。競争相手が入団しようとも、常に最善を尽くす姿勢は変わらない。

支配下昇格を実現するためには、まずは2軍定着が必須だ。しかし内野手は選手層が厚く、チャンスはなかなか巡ってこない。だからこそ「みんながシングルヒットを打つ分、長打を打てる選手だったら、嫌でも使ってもらえる。そこまでレベルアップするしかない」と燃えている。アピールを続けて、チャンスを確実につかみ取る。（昼間 里紗）

◇佐倉 侠史朗（さくら・きょうしろう）2005年（平17）11月3日生まれ、福岡県出身の20歳。九州国際大付では甲子園に春夏合わせて3度出場。23年育成ドラフト3位でソフトバンクに入団。好きな食べ物はギョーザ。1メートル83、102キロ。右投げ左打ち。背番号129。