日本ハムの北山亘基投手（27）が16日の広島戦（マツダ）で先発し、自然体の好投で交流戦優勝に望みをつなぐ。西武が敗れ、日本ハムが5点差以上で勝利すれば、逆転優勝の可能性がある。大事な一戦のマウンドを任される右腕は15日、エスコンフィールドでストレッチと軽いキャッチボールで調整を行った。

「シーズン後半やポストシーズンを見据えて緊張感をあえて自分でつくって、しっかりその中で結果を出せるように集中していきたい」。前回登板から中8日でのマウンドとなるが「変わりなく。一定の感覚で投げさせてもらっているので」と準備は万全だ。

交流戦は23年の中日戦から自身6連勝中。前回登板の7日のヤクルト戦でも1失点完投するなど、対戦経験の少ない相手だからこそ「自分の投球がしやすい。自分のいい球を投げていくスタイルが通りやすいので、打者のことを考え過ぎずに投げられていることが要因でもある」と自己分析。マツダスタジアムの少し硬いマウンドも意に介さず「しっかりチームを勝たせるように投げたい」と頼もしい。

23年6月4日の巨人戦では好投に加えて2安打2打点の活躍で、新庄監督からも「調子悪いバッターは北山君にバッティング聞いて！」と打撃センスもお墨付きだ。「バントや最低限のところはちゃんと準備して有終の美を飾りたい」と、来季からセ・リーグでもDH制が導入されるとあり、交流戦ならではの打撃にも意欲。今季6勝目、そして交流戦優勝を手繰り寄せ、19日からのリーグ再開へ弾みをつける。