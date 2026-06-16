◇W杯北中米大会1次リーグG組 エジプト1―1ベルギー（2026年6月15日 シアトル）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグG組第1戦は15日（日本時間16日）、エジプト（FIFAランク30位）がベルギー（同10位）と1―1のドロー。大会初白星はまたもお預けとなったが勝ち点1を獲得した。

2大会ぶり4回目の出場となるエジプトは、この日34歳の誕生日を迎えた“大黒柱”FWサラーが2列目トップ下として先発出場。最前線1トップにはFWマルムシュ（マンチェスターC）が起用された。

試合は前半19分、FWサラーからのパスを受けたMFアシュル（アルアイン）がエリアの外から右足一閃。豪快なミドルシュートをゴール左隅へ決め、待望の先制ゴールが決まった。

後半11分には左からのクロスにFWサラーが頭で合わせるも相手GKクルトワに阻まれ得点ならず。惜しくも“バースデー弾”を逃すと同21分にオウンゴールから失点。

大会初勝利はまたもお預けとなったが、追加点は与えず1―1のドロー。初の決勝トーナメント進出へ向け大事な勝ち点1を獲得した。