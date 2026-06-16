旬のおいしい味覚を楽しみたい「初夏が旬の魚」について大調査！（まとめ）【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第562回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！今回は【初夏が旬の魚】に関するアンケート結果をまとめてみました。カツオにシラス、タコにアジなど「初夏が旬の魚」にまつわるリアルな声を集めました！
■今回は、「旬の魚」についてまとめてみました！
E・レシピ編集部のTです。「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
今回はどんな結果なんだろう…ワクワクしますね！
■Q1: 旬の魚、食べるなら？
半数以上の人気を集めたのは「カツオ」でした！たたきや刺身など、さまざまな食べ方が楽しめる点が支持されています。2位は「アジ」。刺身やなめろう、フライなどこちらも幅広い料理で親しまれていますね。そして、3位は「タチウオ」、4位に「イサキ」と続きます。どちらも旬ならではの脂のりや、上品な味わいが魅力で、季節を感じられる魚として注目されています。初夏はおいしい魚が豊富な季節。ぜひ旬ならではの味わいを楽しんでくださいね！
■Q2: 初ガツオ、好きな食べ方は？
圧倒的な支持を集めたのは「たたき」でした！香ばしく炙った表面と、濃厚な身のおいしさを楽しめるのが人気です。2位はシンプルに素材のおいしさを味わえる「刺身」。3位は「唐揚げ」、4位には「漬け」がランクイン。揚げて食べ応えを楽しんだり、特製のたれに漬け込んでご飯と一緒に味わったりと、さまざまな楽しみ方があることがうかがえる結果となりました。
■Q3: シラスを使った料理で好きなのは？
・1位 シラス丼 64%
・2位 パスタ 12%
・3位 卵焼き 12%
・4位 ピザ 10%
※小数点以下四捨五入
回答総数22,764票
シラス料理の人気No.1に輝いたのは「シラス丼」でした！全体の6割以上の票を集め、圧倒的な支持を獲得。2位と3位には「パスタ」と「卵焼き」がランクイン。パスタはシラスの塩味とうま味がアクセントになり、卵焼きはふんわりとした食感との相性が抜群です。4位は、チーズとシラスの組み合わせが堪能できる「ピザ」。そのまま食べてもおいしいシラスですが、さまざまな料理にアレンジできるのも魅力のひとつ。皆さんもお気に入りのシラス料理で、旬の味わいを楽しんでくださいね。
■Q4: タコの好きな食べ方は？
・1位 たこ焼き 59%
・2位 酢の物 21%
・3位 カルパッチョ 12%
・4位 アヒージョ 6%
※小数点以下四捨五入
回答総数21,024票
1位に選ばれたのは「たこ焼き」！外はカリッ、中はトロッとした食感とうま味が楽しめるのが魅力です。2位は、さっぱりとした味わいが楽しめる「酢の物」。3位は「カルパッチョ」、4位には「アヒージョ」がランクイン。洋風レシピの人気も高く、オリーブオイルや野菜と合わわせるアレンジを楽しんでいる方も多いようです。
■Q5: アジの好きな食べ方は？
・１位 アジフライ 60%
・2位 塩焼き 17%
・3位 南蛮漬け 14%
・4位 なめろう 8%
※小数点以下四捨五入
回答総数19,568票
圧倒的な人気を集めて1位に輝いたのが「アジフライ」！サクサク衣とふっくら食感が楽しめるアジフライの人気の高さがうかがえます。2位は、シンプルにおいしさを味わえる「塩焼き」。3位には、甘酢がおいしい「南蛮漬け」。そして4位には「なめろう」がランクイン。なめろうはアジのうま味を存分に楽しめる郷土料理として人気。お酒のお供にも◎。アジは揚げても、焼いても、生でもおいしい栄養価の高い魚です。ぜひお好みの調理方法で楽しんでください。
カツオやアジ、シラス、タコなど、この時期ならではのおいしい魚介は、さまざまな食べ方で楽しめる使い勝手の良い魚ばかり。今回の結果とレシピを参考に、旬のおいしさを味わってくださいね。
それでは、次回のアンケートもどうぞお楽しみに！
(E・レシピ編集部)
■今回は、「旬の魚」についてまとめてみました！
E・レシピ編集部のTです。「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
今回はどんな結果なんだろう…ワクワクしますね！
・旬の魚、食べるなら？の結果は…
・1位 カツオ 53%
・2位 アジ 30%
・3位 タチウオ 9%
・4位 イサキ 6%
※小数点以下四捨五入
回答総数27,816票
・2位 アジ 30%
・3位 タチウオ 9%
・4位 イサキ 6%
※小数点以下四捨五入
回答総数27,816票
半数以上の人気を集めたのは「カツオ」でした！たたきや刺身など、さまざまな食べ方が楽しめる点が支持されています。2位は「アジ」。刺身やなめろう、フライなどこちらも幅広い料理で親しまれていますね。そして、3位は「タチウオ」、4位に「イサキ」と続きます。どちらも旬ならではの脂のりや、上品な味わいが魅力で、季節を感じられる魚として注目されています。初夏はおいしい魚が豊富な季節。ぜひ旬ならではの味わいを楽しんでくださいね！
■Q2: 初ガツオ、好きな食べ方は？
・「初ガツオ、好きな食べ方は？」の結果は…
・ 1位 たたき 59%
・2位 刺身 26%
・3位 唐揚げ 8%
・4位 漬け 5%
※小数点以下四捨五入
回答総数24,325票
・2位 刺身 26%
・3位 唐揚げ 8%
・4位 漬け 5%
※小数点以下四捨五入
回答総数24,325票
圧倒的な支持を集めたのは「たたき」でした！香ばしく炙った表面と、濃厚な身のおいしさを楽しめるのが人気です。2位はシンプルに素材のおいしさを味わえる「刺身」。3位は「唐揚げ」、4位には「漬け」がランクイン。揚げて食べ応えを楽しんだり、特製のたれに漬け込んでご飯と一緒に味わったりと、さまざまな楽しみ方があることがうかがえる結果となりました。
■Q3: シラスを使った料理で好きなのは？
・「シラスを使った料理で好きなのは？」の結果は…
・1位 シラス丼 64%
・2位 パスタ 12%
・3位 卵焼き 12%
・4位 ピザ 10%
※小数点以下四捨五入
回答総数22,764票
シラス料理の人気No.1に輝いたのは「シラス丼」でした！全体の6割以上の票を集め、圧倒的な支持を獲得。2位と3位には「パスタ」と「卵焼き」がランクイン。パスタはシラスの塩味とうま味がアクセントになり、卵焼きはふんわりとした食感との相性が抜群です。4位は、チーズとシラスの組み合わせが堪能できる「ピザ」。そのまま食べてもおいしいシラスですが、さまざまな料理にアレンジできるのも魅力のひとつ。皆さんもお気に入りのシラス料理で、旬の味わいを楽しんでくださいね。
■Q4: タコの好きな食べ方は？
・「タコの好きな食べ方は？」の結果は…
・1位 たこ焼き 59%
・2位 酢の物 21%
・3位 カルパッチョ 12%
・4位 アヒージョ 6%
※小数点以下四捨五入
回答総数21,024票
1位に選ばれたのは「たこ焼き」！外はカリッ、中はトロッとした食感とうま味が楽しめるのが魅力です。2位は、さっぱりとした味わいが楽しめる「酢の物」。3位は「カルパッチョ」、4位には「アヒージョ」がランクイン。洋風レシピの人気も高く、オリーブオイルや野菜と合わわせるアレンジを楽しんでいる方も多いようです。
■Q5: アジの好きな食べ方は？
・「アジの好きな食べ方は？」の結果は…
・１位 アジフライ 60%
・2位 塩焼き 17%
・3位 南蛮漬け 14%
・4位 なめろう 8%
※小数点以下四捨五入
回答総数19,568票
圧倒的な人気を集めて1位に輝いたのが「アジフライ」！サクサク衣とふっくら食感が楽しめるアジフライの人気の高さがうかがえます。2位は、シンプルにおいしさを味わえる「塩焼き」。3位には、甘酢がおいしい「南蛮漬け」。そして4位には「なめろう」がランクイン。なめろうはアジのうま味を存分に楽しめる郷土料理として人気。お酒のお供にも◎。アジは揚げても、焼いても、生でもおいしい栄養価の高い魚です。ぜひお好みの調理方法で楽しんでください。
カツオやアジ、シラス、タコなど、この時期ならではのおいしい魚介は、さまざまな食べ方で楽しめる使い勝手の良い魚ばかり。今回の結果とレシピを参考に、旬のおいしさを味わってくださいね。
それでは、次回のアンケートもどうぞお楽しみに！
(E・レシピ編集部)