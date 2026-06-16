◇W杯北中米大会1次リーグG組 ベルギー―エジプト（2026年6月15日 シアトル）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグG組第1戦は15日（日本時間16日）、ベルギー（FIFAランク10位）がエジプト（同30位）と1―1のドロー。0―1の後半21分、途中投入されたばかりのFWロメル・ルカク（33＝ナポリ）が同点に追いつくオウンゴール誘発させ勝ち点1獲得に貢献した。

4大会連続15回目の出場となるベルギーはMFデブルイネ（ナポリ）、MFトロサール（アーセナル）、FWドク（マンチェスターC）ら主力が揃って先発出場。FWルカク（ナポリ）はベンチ入りしたが、ガルシア監督は試合前「回復したが、コンディションが万全ではないので試合に出場できるかどうかは分からない」と話した。

試合は前半19分、MFアシュル（アルアイン）にエリアの外から強烈なミドルシュート決められ失点。守護神GKクルトワ（Rマドリード）も懸命に腕を伸ばしたが届かず先制を許した。

後半7分にはゴール正面やや左の位置でフリーキックのチャンスを得ると、MFデブルイネが右足で狙いすましたシュートを放つも左ポストに阻まれゴールならず。

なかなか追いつけない展開にガルシア監督はFWルカクの投入を決断。すると同21分、入ったばかりのFWルカクが最初のプレーで相手のオウンゴールを誘発。相手2人囲まれながらも強引に右からのクロスに飛び込み、いきなり大仕事をやってのけた。

その後勝ち越しとはならなかったが1―1で試合終了のホイッスル。決勝トーナメント進出へ向け大事な勝ち点1を獲得した。