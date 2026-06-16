日経225先物：16日夜間取引終値＝350円高、6万9750円
16日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比350円高の6万9750円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万9317.5円に対しては432.50円高。出来高は1万922枚だった。
TOPIX先物期近は3996ポイントと前日比7.5ポイント安、TOPIX現物終値比3.6ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69750 +350 10922
日経225mini 69770 +370 177079
TOPIX先物 3996 -7.5 15295
JPX日経400先物 36175 -190 457
グロース指数先物 689 -4 435
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3996ポイントと前日比7.5ポイント安、TOPIX現物終値比3.6ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69750 +350 10922
日経225mini 69770 +370 177079
TOPIX先物 3996 -7.5 15295
JPX日経400先物 36175 -190 457
グロース指数先物 689 -4 435
東証REIT指数先物 売買不成立
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