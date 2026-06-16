　16日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比350円高の6万9750円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万9317.5円に対しては432.50円高。出来高は1万922枚だった。

　TOPIX先物期近は3996ポイントと前日比7.5ポイント安、TOPIX現物終値比3.6ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 69750　　　　　+350　　　 10922
日経225mini 　　　　　　 69770　　　　　+370　　　177079
TOPIX先物 　　　　　　　　3996　　　　　-7.5　　　 15295
JPX日経400先物　　　　　 36175　　　　　-190　　　　 457
グロース指数先物　　　　　 689　　　　　　-4　　　　 435
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース