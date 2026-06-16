「府中牝馬Ｓ・Ｇ３」（２１日、東京）

ここで巻き返して秋へ夢をつなげたい。１勝クラスから重賞初制覇となった福島記念まで４連勝。一気にブレークを果たしたニシノティアモだが、ここ２走は不本意な競馬が続いた。２走前の中山牝馬Ｓは後方のポジションからメンバー最速の上がり３Ｆ３５秒１の末脚で追い込むも５着まで。前走のヴィクトリアＭでは、積極的に２番手から運んだが、最後に伸びを欠いて６着に終わった。

前走から中４週。１１日の１週前追い切りは美浦Ｗで３頭併せ。タイムは６Ｆ８４秒０−３７秒３−１１秒６を計時し、ソクヅモドラドラ（４歳１勝クラス）と併入、ココネ（３歳未勝利）に１馬身先着を決めた。道中は馬なりで折り合いに専念して、直線では持ったまま軽快に脚を伸ばした。騎乗した津村は「前走から間隔もあいていないので、先生（上原佑師）からは併入すればいいということで、無理をさせずにいきました」とメニューの意図を説明した。状態面についても「息も動きも落ちていなくて、いい動きをしていました。前走後もガタッとくることもなく、元気いっぱいです」と好調キープをアピールする。

東京芝千八は〈２・１・０・２〉と好相性。津村は「ベストの条件ですからね。取りにいきたい」ときっぱり。連勝時の勢いを取り戻すためにも、何としても２つ目のタイトルを手にしたいところだ。