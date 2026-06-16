ＪＲＡは１５日、２６年度の顕彰馬にオジュウチョウサン（牡１５歳）が選出されたと発表した。今年が選定対象の３年目だったが、昨年はわずか２票足りず落選していた。今年は記者投票で１３６票（得票率８６・６％）を集め、選定基準の４分の３以上をクリアした。障害馬では８５年のグランドマーチス以来、２頭目の殿堂入りとなった。また、顕彰者として今年３月に調教師を引退した国枝栄元調教師（７１）、騎手時代にＪＲＡ通算２５４１勝を挙げた蛯名正義調教師（５７）が選出された。

障害の絶対王者に新たな勲章が贈られた。オジュウチョウサンは選定基準をクリアして、殿堂入りを果たした。障害馬では１９７０年代に活躍したグランドマーチス以来、史上２頭目となる。

長山尚義オーナー（馬主名義は株式会社チョウサン）は「大変光栄に思います。心より感謝申し上げます。現在は種牡馬として新たな道を歩んでおり、この夏には産駒たちがデビューを迎えます。オジュウチョウサンがつないだ夢が次の世代へ受け継がれ、新たな歴史を刻んでくれることを楽しみにしています」とコメントを発表した。

通算成績は４０戦２０勝（うちＪＧ１・９勝）。１６年からは史上初の中山グランドジャンプ５連覇を達成し、ＪＲＡ賞最優秀障害馬に１６〜１８年、２１、２２年の５度選出された。また、１８年には武豊とのコンビで平地のレースで２勝を挙げ、有馬記念にも出走して、大きな話題を呼んだ。総獲得賞金は９億４１３７万円を記録した。現役時代に管理した和田正一郎調教師（５１）＝美浦＝は「障害界の宝と言える馬をお預かりする重圧のなかで、厩舎の全員で全力で調教にあたった日々が記憶によみがえってきます。とても貴重な、素晴らしい体験をさせていただきました」と振り返った。

２２年の中山大障害を最後に引退し、現在は北海道日高町のＹｏｇｉｂｏヴェルサイユリゾートファームで種牡馬として繫養（けいよう）されている。産駒はタクミオジュウ（牡２歳、母シアワセデス、美浦・小島）が４月１０日に美浦トレセンでゲート試験に合格済み。福島開催のデビューを予定している。

◆顕彰馬制度 中央競馬の発展に特に貢献のあった馬の功績をたたえ、後世に伝えるため１９８４年にスタート。記者（記者クラブ歴１０年以上、各専門紙代表者３人）による投票（記者１人あたり最大４頭）が行われ、投票者数の４分の３以上の票を得た馬が選出される。

投票対象は中央競馬の競走馬登録を受けており、競走成績が特に優秀などの条件を満たし、なおかつ近２０年（今年は０５年４月１日〜２５年３月３１日）に登録が抹消された馬。