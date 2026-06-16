日本―オランダ戦ドラゴン解説第1回

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は14日（日本時間15日）、1次リーグF組で日本がオランダと対戦。2度先行されながら追いつく激闘で、2-2で引き分けた。この試合に合わせ、元日本代表FW久保竜彦がTHE ANSWER編集部に来訪。2022年カタール大会に続き、解説を務めた。全3回の第1回は強豪オランダからもぎ取った勝ち点1の価値を力説。「簡単に言うとるけど、あり得んよ」と訴え、ドラゴンが選ぶこの試合の「マン・オブ・ザ・マッチ」も挙げた。（取材・構成＝THE ANSWER編集部・神原 英彰）

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いやあ、オランダやで。すごいよ。上出来やん。思い通りやろ。

しかも2度追いついたけんな。

すごいよ。強いよ。すごいよ。ほんまに、相手オランダやけん。

昔から、めっちゃ観とったんよ、オランダ。好きなとこ？ もう全部よ。クライフ、ファン・バステン、ベルカンプ、ロッベン……ずっとおるやん、すごい選手が。そこにW杯でね、追いつくとか。ほんま強くなったよ、馬力ついたと思うよ、日本は。

ファン・ダイクなんて、すごいよね。強いと思うよ。俺の時は（フランスに）デサイーがおったけど、怪物やったもん。そんな感じなんかな。でもファン・ダイクの裏も取っとったもんね。

オランダは結局、最後、馬力で持っていかれるイメージというか。グッとエンジン上がった時についていけんとか。そういうあれ（印象）やったけど、日本も全然対応できとったしね。すごいよ。（DFラインの）裏も取ってたしね、しかも何回も。

日本がすごかったのも、そこよ。ペナ（ペナルティエリア）の裏までひっくり返してね、あのDFラインを。あそこまで何回も行ってたし。守るだけやったらね（できなくもないけど）、それで2点取ったの、めっちゃすごいよ。いや、信じられんよ。

ドラゴンがMOMに挙げた2人の名前

マン・オブ・ザ・マッチを選ぶとしたら、中村か鎌田、どっちかやね。

中村はあのポジション（左WG）でね、やりきったわけやから。ディフェンスしなきゃいかんっていう、あの運動量の中で、あのキレが出るっていうのがすごいよ。（得点した）あのシュートなんかも、かなりパワーいると思う。

股抜きは（位置的に）絶対狙うんやけど。かなり、すごいよ。これだけ守ってからの。後半、やっぱちょっと（守備でマークが）離れ出したけど、そこも、この仕事（得点）してからの、あれやもんね。ずっと繰り返して。

鎌田はあそこでやっぱ（ボールが）落ち着く、タメができるけえ。鎌田と佐野も効いとったよね。

オランダ相手に、やけんね。（同組の）スウェーデンじゃないけんね。じれずに、ほんまにまとまってたよね。あんだけ持たれたら、イライラしそうやけど。1-2にされて、きつかった。「あー」と思ったけど、あれでも追いつく。

いやいや、やばいよ。オランダよ。簡単に（オランダと引き分けと）言うてるけど。でも簡単に言えるんやろな、もう。あり得んよ。強いチームのやり方よ、（同点までの）持っていき方が。アルゼンチンとか、そういう感じやん。

今回、代表戦をフルで見たのは、ほんま久しぶりだったんよ。だから（成長に）びっくりしたのが、2人おったよな。

■久保 竜彦 / Tatsuhiko Kubo

1976年6月18日生まれ。福岡・筑前町。筑陽学園高を経て、1995年に広島加入。日本代表・森保一監督（当時選手）とは7年プレーした。2003年に横浜F・マリノスに移籍し、リーグ連覇に貢献。1998年に日本代表デビュー。ジーコジャパンとなった2003年以降は日本人離れした身体能力と強烈な左足でエースとして活躍したが、腰や膝など度重なる怪我により、2006年のW杯ドイツ大会は落選。以降、横浜FC、広島などを渡り歩き、2014年に引退。J1はリーグ戦通算276試合94得点。日本代表は国際Aマッチ通算32試合11得点。引退後は山口・光市に移り住み、コーヒー焙煎や塩作りなど、異色のセカンドキャリアを歩む。2024年2月、初孫が誕生。最近の悩みは老眼。



（THE ANSWER編集部・神原 英彰 / Hideaki Kanbara）