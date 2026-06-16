渋谷のスクランブル交差点での一コマ

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。オランダ・メディアは日本のサポーターの規律ある行動に衝撃を受けたようだ。

オランダに2度リードを奪われる苦しい展開。中村敬斗、鎌田大地のゴールで追いつき、貴重な勝ち点1を獲得した。

試合後、東京・渋谷のスクランブル交差点。日本の執念ドローを見たサポーターが沸いていた。その規律ある行動に驚きの声を上げたのは、オランダの専門メディア「433」だった。

公式Xに、「これぞ日本の精神だ。日本のファンは、オランダとの引き分けを祝うために、東京の有名な渋谷交差点へと駆け付けた。彼らが祝ったのは、青信号の間の、わずか40秒間だけだった。彼らは交通ルールを一切破らなかった！信号が赤に変わった瞬間、全員が祝うのをやめ、歩道へと戻っていった」として動画を投稿。規律ある行動に驚きを記した。

日本は20日（同21日）にチュニジア、25日（同26日）にスウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）